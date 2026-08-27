Cambia otra vez comandante de Policía Cali y trasladan a la primera mujer que dirigió Policía Valle

La Policía Nacional definió nuevos cambios en sus comandancias y nuevamente modificó el mando de la Policía Metropolitana de Cali, mientras que en el Valle del Cauca también habrá relevo.

En Cali asumirá el coronel Néstor Armando Pineda Castellanos, quien reemplazará al general Herbert Benavidez Valderrama, comandante de la Metropolitana desde marzo de este año.

Se trata del segundo cambio en la comandancia de la Policía de Cali en apenas cinco meses, en momentos en que la ciudad enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad.

El general Carlos Oviedo Lamprea será el nuevo comandante de la Región de Policía No. 4, desde donde tendrá a su cargo la coordinación de las operaciones de la institución en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Oviedo deja la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental para asumir esta responsabilidad. Este cargo había sido asumido en los últimos años por el comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Además, Oviedo ya había comandado la Policía Metropolitana de Cali y ahora regresa a la región desde una posición de mayor alcance operativo.

Pineda Castellanos cuenta con más de 28 años de trayectoria en la Policía Nacional. Es administrador policial y administrador de empresas, con formación en operaciones especiales y experiencia en seguridad ciudadana. También fue comandante del Departamento de Policía Sucre.

La primera mujer que comandó la Policía Valle también sale del departamento

El cambio también cobija al Departamento de Policía Valle.

La general Sandra Liliana Rodríguez Castro dejará el cargo para asumir como nueva comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Rodríguez tiene un lugar histórico en la institución en el departamento, pues fue la primera mujer en comandar la Policía Valle, cuando asumió esta responsabilidad en febrero de 2025.

Su reemplazo será el coronel Amaury Lynsay Aguilera López, administrador policial con experiencia en seguridad ciudadana, operaciones y administración.

Aguilera se desempeñó como subcomandante del Departamento de Policía Norte de Santander y también estuvo al frente de la Dirección de Infraestructura de la Policía Nacional.

Con estos cambios, Cali tendrá nuevamente un nuevo comandante, el Valle quedará bajo un nuevo mando y la Región de Policía No. 4 también tendrá un nuevo responsable para coordinar la seguridad de los tres departamentos del suroccidente.