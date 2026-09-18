Álex Ubago revive ‘A gritos de esperanza’ con una nueva versión acústica: ¿dónde escucharla?

Álex Ubago vuelve a una de las canciones que marcó su carrera. El cantante español presentó una nueva versión acústica de ‘A gritos de esperanza’, uno de los temas que están incluidos en su álbum debut llamado ¿Qué pides tú?, que ahora celebra sus 25 años.

La nueva versión fue lanzada el día 16 de septiembre de 2026 y forma parte de la gran celebración por el aniversario de un disco que convirtió a Ubago en una de las voces más reconocidas de los géneros del pop romántico en español.

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El lanzamiento también sirve como adelanto de ¿Qué pides tú? el 25 Aniversario, una edición completamente especial que recupera las canciones originales del álbum y suma material adicional, entre ellos versiones acústicas y grabaciones de las maquetas de aquella época.

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El disco debut de Ubago incluyó canciones como ‘¿Qué pides tú?’, ‘A gritos de esperanza’, ‘¿Sabes?’ y ‘Sin miedo a nada’, esta última junto a la artista Amaia Montero. Con el paso de los años, estos temas musicales se convirtieron en parte de la banda sonora de quienes crecieron escuchando pop romántico en español.

Ahora, 25 años después de aquel debut, el artista se encuentra además realizando una gira de tamaño internacional con la que celebra este aniversario y recorre varios de los temas que marcaron sus primeros años de carrera.

¿Dónde escuchar la nueva versión?

‘A gritos de esperanza (versión acústica 2026)’ ya está disponible en plataformas digitales, entre ellas Apple Music y Amazon Music. La canción también aparece en la edición especial ¿Qué pides tú? 25 Aniversario.