Duplat firma con disquera colombiana y abre una nueva etapa en su carrera musical

Duplat, músico, cantautor, multiinstrumentista y productor bogotano firma oficialmente con Sony music Colombia en una alianza que busca impulsar su carrera y llevar su propuesta artística a nuevos escenarios nacionales e internacionales.

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La compañía destacó la versatilidad y el talento del artista quién se ha consolidado como una de las figuras más emergentes de la música colombiana.

La presidenta de Sony music para la región de los Andes María Mercedes Montejo aseguró que existe una gran expectativa frente a las oportunidades que puedan construir junto al artista

El cantante cuenta con más de cinco años de trayectoria musical y una propuesta que combina rock pop y disco con el piano como uno de los principales elementos de su identidad musical.

A lo largo de toda su carrera ha compartido escenario con artistas como Santiago Cruz, Juan Pablo Vega, Andrés Cepeda y Fonseca, además de abrir gira por los 10 años de Manuel Medrano con presentaciones en países como Argentina chile Ecuador México y España.

El artista también ha recibido reconocimientos importantes, en el año 2025 y 2026 fue elegido el mejor artista alternativo en los premios nuestra tierra mientras que en 2025 protagonizó junto a Andrés Cepeda la portada de Rolling Stone en español para la edición Musicians on Musicians.

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Su formación también tiene una fuerte raíz en la música clásica ya que fue pianista principal de la orquesta filarmónica joven de Colombia y en el año 2022 realizó una gira europea en ese en escenarios como Concertgebouw de Ámsterdam, la Elbphilharmonie de Hamburgo y el Konzerthaus de Viena.

Con esta nueva firma el artista inicia una nueva etapa de su carrera junto a Sony music Colombia, con la meta de ampliar el alcance de su musical en Latinoamérica y otros mercados internacionales.