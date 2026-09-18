Miley Cyrus inició una nueva etapa en su carrera y lanzó su décimo álbum de estudio “Bass Persuades”

LOS ANGELES, CA - MAY 22: Miley Cyrus is seen on May 22, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by PG/Bauer-Griffin/GC Images) / PG/Bauer-Griffin

La actriz y cantante estadounidense Miley Cyrus estrenó su nuevo álbum de estudio, “Bass Persuades”.

¿Qué más lanzó Miley además del disco?

Además, lanzó el video de su segundo sencillo “Let’s Get Married”, junto a su prometido, el músico y productor Maxx Morando.

El video en blanco y negro sigue a Cyrus y a su prometido Maxx Morando, mientras se registran en el emblemático Chateau Marmont de West Hollywood, en Los Ángeles, California.

Desde allí, la cámara captura a la pareja y a sus amigos corriendo desnudos por los pasillos, retozando en la cama, bailando y bebiendo champán al más puro estilo de las estrellas de rock.

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Bass Persuades

“Bass Persuades” es el décimo álbum de estudio de Cyrus y su primer álbum promocionado bajo el nombre Miley, estilizado todo en mayúsculas

El tema homónimo se publicó como sencillo principal el 3 de septiembre.

El 27 de julio de 2026, Cyrus habló sobre su próximo décimo álbum de estudio, describiéndolo como un reflejo de su relación con su prometido, explorando temas de amor propio.

Definió el álbum como una “historia de amor” con múltiples capas, que incluye un “hilo romántico” presente a lo largo de toda la obra.

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El 31 de agosto de 2026, Cyrus publicó una foto en redes sociales adelantando un nuevo proyecto musical y adoptó el nombre “Miley” para su identidad pública y artística.

El 1 de septiembre, anunció “Bass Persuades” como su décimo álbum de estudio y reveló que su fecha de lanzamiento sería el 18 de septiembre.

Junto con el anuncio, publicó un breve adelanto en el que aparecía tocando la guitarra eléctrica vestida con un enterizo blanco.

Está previsto que promocione el álbum con dos conciertos en el Hollywood Bowl los días 16 y 18 de octubre.