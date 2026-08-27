Emprendedores del Petronio encuentran nuevos espacios para ofrecer sus productos tras la cancelación

a cancelación del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, tras el terremoto registrado en la región, dejó a emprendedores con productos y mercancías preparadas durante meses para uno de los eventos culturales más importantes de Cali. Ante esta situación, distintos espacios de la ciudad decidieron abrir sus puertas para brindarles una alternativa de comercialización.

Uno de ellos es Juntanza Pacífica, una iniciativa que reúne a más de 16 emprendedores que ya estaban vinculados al festival y que, debido a la emergencia, no pudieron exhibir sus productos como estaba previsto.

“Nosotros tenemos nuestra exposición permanente de bebidas del Pacífico y de experiencias, pero no solamente lo abrimos para nuestra marca, sino que hemos abierto para más de 16 emprendedores”, explicó una de las responsables de la iniciativa.

La propuesta busca convertirse en una especie de pequeño festival del Pacífico, donde los visitantes puedan encontrar directamente a los productores y conocer diferentes expresiones de la cultura y la gastronomía de esta región.

Entre la oferta se encuentran diferentes variedades de viche, productos de moda, cuidado capilar y cosmética. También hay una amplia oferta gastronómica con bocados típicos como helados de chontaduro, naidí y coco, además de tortas de chontaduro.

El espacio también cuenta con la participación de tres productoras y transformadoras de viche y dos maestras dedicadas al sector de la moda, así como emprendimientos de cuidado capilar y cosmética.

Otro de los espacios que decidió sumarse a esta iniciativa de apoyo es Tángara Home, que transformó temporalmente sus instalaciones para recibir a los emprendedores y permitirles comercializar los productos que habían preparado para el Petronio.

Natalia Hincapié, administradora de Tángara Home, explicó que la decisión surgió desde el primer momento en que se conoció la situación, teniendo en cuenta el esfuerzo que realizan los emprendedores para prepararse durante meses para el festival.

“Entonces, la idea es prestar este espacio. Desde nuestras manos era lo que podíamos hacer: acomodar este espacio para que ellos durante estos días puedan promover sus productos y se dinamice el tema de las ventas”, señaló Hincapié.

En este lugar, los visitantes encontrarán una feria comercial con productos de diferentes emprendimientos. Tángara Home está ubicado en la calle primera oeste #3-48, en el barrio San Antonio, en una zona cercana a lugares turísticos como la iglesia de San Antonio, el Parque El Peñón, las Gatas del Río y los museos de la Tertulia y La Merced.

La feria estará abierta hasta el 30 de agosto, de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, con la participación de 16 emprendedores.

Estas iniciativas buscan que los productores puedan darle salida a las mercancías que habían preparado para el Petronio y, al mismo tiempo, acercar a caleños y visitantes a los productos, sabores y saberes del Pacífico colombiano.

La invitación es a visitar estos espacios, conocer la oferta de los emprendedores y comprar directamente sus productos como una forma de apoyar a quienes se vieron afectados por la cancelación del festival.