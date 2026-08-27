Sigue activo incendio forestal en zona rural entre Buga y El Cerrito

El Valle del Cauca también enfrenta en los últimos días varias emergencias por incendios forestales, con uno de ellos aún activo.

La conflagración se concentra en las veredas Los Andes y El Placer, en el corregimiento de Tenerife, en la zona montañosa entre El Cerrito y Buga, donde permanecen cerca de 40 unidades de bomberos de diferentes municipios, que llevan horas trabajando para controlar las llamas.

“A las labores se sumaron bomberos de Restrepo, Trujillo, Tuluá, Cartago, Santa Elena, Costa Rica y Ginebra. El terreno y las altas temperaturas han dificultado el trabajo de los organismos de socorro. Desde Buga, el desplazamiento hasta el punto de la emergencia puede tardar cerca de cinco horas”, explicó el capitán Arbey Trujillo, comandante de Bomberos de El Cerrito y delegado de los bomberos del Valle.

Los organismos de emergencia del Valle indicaron que en los últimos 10 días se han reportado incendios forestales en varios municipios del departamento, como Restrepo, Andalucía, Ginebra, Palmira, Vijes, Florida y Yumbo, dejando graves afectaciones en decenas de hectáreas de vegetación.

Frente a la posibilidad de que algunos de estos incendios hayan sido provocados, las autoridades han indicado que adelantan las investigaciones correspondientes para determinar si su origen estaría relacionado con manos criminales.