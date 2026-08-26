Amplían plazo para matrículas de colegios oficiales en Bogotá 2027: Fechas y quiénes pueden aplicar

Conozca el calendario oficial para obtener su cupo como población priorizada por la Secretaría de Educación del Distrito. - Fotos Getty Images y Secretaría de Educación del Distrito

La Secretaría de Educación del Distrito amplía la oferta institucional para aquellas poblaciones víctimas del conflicto armado y catalogadas como priorizadas, en un esfuerzo por garantizar el acceso a la educación por medio de la red de colegios oficiales de Bogotá.

El proceso consta de dos fases en modalidad virtual, gratis y sin intermediarios, donde padres de familia y/o cuidadores podrán realizar la solicitud de cupo nuevo para los grados de preescolar, primaria, secundaria, media, ciclos lectivos especiales integrados y educación flexible.

La primera fase se empezará del 10 de agosto al 11 de septiembre donde se recibirán las solicitudes de cupo pertenecientes a las poblaciones priorizadas.

donde se recibirán las solicitudes de cupo pertenecientes a las poblaciones priorizadas. La segunda fase se empezará del 5 de octubre al 23 de diciembre de 2026, donde se recibirán las solicitudes de la población en general.

En este primera fase aplicarán los estudiantes nuevos de las poblaciones que se mencionan a continuación:

¿Quiénes pueden aplicar?

Pueden aplicar las poblaciones denominadas como priorizadas, que tienen mayor relevancia por distintas razones y factores sociales.

A continuación estas son las poblaciones que pueden aplicar según la Secretaría de Educación del Distrito:

Estudiantes víctimas del conflicto armado interno.

Estudiantes de nivel de educación preescolar.

Estudiantes que tengan hermanos(as) ya vinculados(as) al establecimiento educativo.

Estudiantes con discapacidad y trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento.

Estudiantes pertenecientes a comunidades y pueblos étnicos (Indígenas, Afrodescendientes, Negros, Raizales, palenqueros y Rrom).

Estudiantes en gestación o lactancia.

Estudiantes con altos niveles de pobreza de acuerdo con el SISBEN (grupos A y B).

Adultos mayores.

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¿Desde y hasta cuándo se solicita cupo para matrícula 2027, siendo población priorizada?

Como primera fase del proceso de matrículas para los colegios oficiales de Bogotá para el año 2027, se dispuso el espacio para que los/as estudiantes nuevos de poblaciones priorizadas accedan a los cupos para iniciar su año educativo el siguiente año en alguna institución del distrito.

Las fechas de esta primera fase de inscripción para los cupos están desde el 10 de agosto hasta el próximo viernes 11 de septiembre.

El proceso lo realizara por la página web www.matriculas.educacionbogota.edu.co

La fecha de publicación de solicitudes será a partir del miércoles 30 de septiembre en adelante.

Si pertenece a víctimas afectadas por el conflicto armado, la Secretaría de Educación del Distrito articula esfuerzos con la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación.

Esto con la finalidad de llegar a poblaciones víctimas del conflicto armado con la oferta institucional, orientando y acompañando el proceso de vinculación al sistema educativo oficial de la ciudad.

Es por esto que se dispusieron de espacios destinados a la atención integral de niñas, niños, jóvenes y adultos víctimas del conflicto armado.

¿Cuándo y dónde son los espacios para las personas victimas del conflicto armado?

Los encuentros estarán desde el 24 de agosto al 28 de agosto en los Centros de Encuentro para la Paz de la Consejería Distrital, en horarios de 7:00a.m. a 4:00 p.m.

Estos son los Centros de Encuentro para la Paz habilitados

Ciudad Bolívar (carrera 17F # 69A- 32 Sur / CADE Los Luceros)

(carrera 17F # 69A- 32 Sur / CADE Los Luceros) Yomasa / Usme (calle 77 B Sur # 15 – 55 de Yomasa/Usme)

(calle 77 B Sur # 15 – 55 de Yomasa/Usme) CEP Bosa (calle 69A Sur 92-47 Barrio Metrovivienda)

(calle 69A Sur 92-47 Barrio Metrovivienda) Patio Bonito-Kennedy (carrera 87 # 5B-21)

(carrera 87 # 5B-21) Suba (transversal 126 # 133-32 Barrio La Gaitana)

(transversal 126 # 133-32 Barrio La Gaitana) Rafael Uribe Uribe (calle 22 sur # 14 A -99)

Se les recomienda a los interesados llevar el documento del estudiante y del acudiente así como tener la siguiente información actualizada:

Número telefónico.

Correo electrónico.

Dirección de residencia.

Recuerde que desde el 13 de octubre deberá formalizar la matrícula vía virtual o presencial junto con los documentos establecidos o de lo contrario se liberara el cupo.

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