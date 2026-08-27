Demandarán designación de sacerdote y primo de De la Espriella como representante ante universidades

La representante del Pacto Histórico, Isabel Vera, alista una demanda contra la designación del padre Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella como representante del presidente ante varios consejos superiores de universidades públicas del país.

La congresista denuncia presunto “nepotismo” y una inhabilidad consagrada en el articulo 126 de la Constitución, pues Londoño de la Espriella es primo del jefe de Estado.

El padre fue designado como representante ante cinco instituciones: Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Atlántico y la Universidad del Valle.

Según el artículo 126 de la Constitución, “los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”.

Vera aseguró: “Hoy mismo demandaré el nombramiento de la designación del primo de Abelardo, Rodolfo Londoño de La Espriella, en los Consejos Superiores de cinco universidades de Colombia, porque su nombramiento viola el régimen de inhabilidades por conflicto de interés”.