¡Pilas! habitantes de Chapinero! Servicio de agua será suspendido durante 37 horas

Suspensión de agua potable este 29 de julio de 2025

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá programó para este martes 25 de agosto la suspensión del servicio del agua en algunos sectores de la localidad de Chapinero.

“Dentro de su programa de mantenimiento de la infraestructura de suministro de agua, adelantará trabajos de rehabilitación de la Línea Parque Nacional - San Diego y actividades de lavado de los tanques de almacenamiento Pardo Rubio II y III”, señalaron desde la entidad.

Esta infraestructura abastece una zona de Chapinero, más precisamente lo siguientes seis barrios: El Paraíso, Ingemar, Ingemar Oriental, María Cristina, Siberia y Pardo Rubio.

La suspensión se dará en a partir de las 10 de la mañana y por un lapso de 37 horas, en el sector comprendido entre la calle 42 y la calle 61B, y entre la carrera 3 y la carrera 9 Este.

Recomendaciones

Desde el Acueducto de Bogotá dan algunas recomendaciones a los usuarios antes y durante el tiempo de suspensión de agua:

Almacenar agua en recipientes y consumirla antes de las 24 horas.

Hacer uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la

preparación de alimentos.

El Acueducto de Bogotá prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la

Acualínea 116.

Desde el Acueducto de Bogotá dan algunas recomendaciones a los usuarios antes y durante el tiempo de suspensión de agua:

Almacenar agua en recipientes y consumirla antes de las 24 horas.

Hacer uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la

preparación de alimentos.

El Acueducto de Bogotá prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la

Acualínea 116.