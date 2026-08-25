¿Cuándo comenzarán a funcionar las nuevas cámaras fotomultas en Bogotá?

A pesar de que el Gobierno Nacional anunció que va a revisar todas las fotomultas del país por presuntas irregularidades, la Alcaldía de Bogotá informó que la ciudad tendrá 25 nuevos de estos dispositivos este 2026.

¿Dónde y desde cuándo funcionarán las primeras cámaras fotomultas?

En la primera fase se instalarán 18 fotomultas, de las cuales las primeras cuatro serán en los próximos días y comenzarán a funcionar desde la primera semana de septiembre. Vale aclarar que desde la Secretaría de Movilidad confirmaron que estas cuatro fotomultas estarán ubicadas en:

La Avenida Nqs con calle 25 A, sentido norte-sur.

La Avenida Nqs con calle 9, sentido norte-sur.

La Avenida Las Américas con Carrera 58, sentido este-oeste.

La Avenida Las Américas con Carrera 58, sentido oeste-este.

Ahora bien, a partir del 4 hasta el 11 de septiembre comienzan a funcionar las cámaras en estos puntos bajo una fase pedagógica. A partir del 12 de septiembre iniciará la fase sancionatoria.

Las 18 cámaras de la primera etapa serán instaladas en 9 corredores viales y de acuerdo con la Secretaría de Movilidad estarán debidamente señalizadas.

Avenida Nqs con calle 25A

Avenida Nqs con calle 9, sentido sur-norte

Avenida Nqs con calle 9, sentido norte-sur

Avenida Nqs con calle 47A, sentido sur-norte

Avenida Nqs con calle 47A, sentido norte-sur

Avenida Americas con Carrera 58, sentido este-oeste

Avenida Americas con Carrera 58, sentido oeste-este

Avenida El Dorado con Carrera 17, sentido este-oeste

Avenida El Dorado con Carrera 25, sentido oeste-este

Aumento de siniestros viales en Bogotá

Lo que ha generado dudas sobre el anuncio de las cámaras fotomultas es que aun así, este 2026 aumentaron los siniestros viales en Bogotá. Entre enero y julio se presentaron 425 víctimas fatales por siniestros viales, lo que significa un aumento del 33% que el mismo periodo del año anterior.

Los motociclistas siguen siendo los actores viales más involucrados en estos hechos con un 47%.

La secretaria, María Fernanda Ortiz, confirmó que los siniestros viales sí han aumentado en Bogotá, “pero si vemos los tramos donde hemos instalado estas cámaras y otros elementos complementarios que buscan proteger la vida, sí se han reducido los siniestros “.

En los tramos donde se instalarán los nuevos dispositivos, proyectan evitar 900 lesionados y salvar hasta 50 vidas en los próximos cuatro años.

Trabajo con Gobierno Nacional

Pero como se indicó previamente, mientras el Gobierno Nacional de Abelardo De La Espriella va a revisar cada uno de estos dispositivos, el Distrito anunció la implementación de nuevos de estos.

“Estamos completamente abiertos a trabajar con el gobierno nacional para revisar la ubicación de cada una de nuestras cámaras que estuvieron desde el inicio justificadas ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial con criterios”, indicó Ortiz.