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18 sep 2026 Actualizado 12:48

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Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway

Su hijo Howard Buffett asumirá el cargo de presidente.

Warren Buffett. FOTO: aniel Zuchnik/WireImage.

Warren Buffett. FOTO: aniel Zuchnik/WireImage. / Daniel Zuchnik

Warren Buffett. FOTO: aniel Zuchnik/WireImage.
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El influyente inversor Warren Buffett, de 96 años, dejará el cargo de presidente de Berkshire Hathaway, anunció el conglomerado este viernes en un comunicado.

La noticia pone fin a más de medio siglo en el que el multimillonario dirigió el grupo y lo convirtió en un gigante financiero.

La dimisión es “efectiva de inmediato” y Buffett seguirá siendo miembro del consejo de administración en calidad de “presidente emérito”, señaló Berkshire Hathaway en un comunicado.

Su hijo Howard Buffett asumirá el cargo de presidente.

Warren Buffett había anunciado el año pasado sus planes de retirarse de la dirección del grupo empresarial.

Berkshire Hathaway, que empezó como una pequeña empresa textil, se convirtió bajo su liderazgo en un gigantesco conglomerado y ahora vale más de un billón de dólares en Wall Street, un hito para un grupo estadounidense fuera del sector tecnológico.

En la actualidad, el grupo tiene decenas de empresas, desde las baterías Duracell hasta la aseguradora estadounidense Geico, además de participaciones en compañías como Coca-Cola o Bank of America.

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