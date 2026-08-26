Yicel tiene 13 años y una enfermedad que avanza: esta fue la noticia que cambió su historia.

Hay historias que cuesta contar porque, mientras se pronuncian las palabras, también se desborda el dolor. Así ocurrió con María Lili Ríos, una madre de Istmina, Chocó, que llegó a Soluciones W con una petición sencilla de explicar, pero enorme para ella: encontrar una oportunidad para que su hija Yicel, de 13 años, pueda recibir la atención y rehabilitación que necesita.

Yicel tiene un trastorno neuromuscular degenerativo. Desde pequeña ha enfrentado las consecuencias de esta enfermedad y, durante la pandemia, una trombosis le hizo perder movilidad. Hoy necesita atención especializada y terapias avanzadas, pero vivir lejos de los grandes centros médicos y las dificultades que ha encontrado para acceder a servicios fuera del departamento han hecho que su condición avance mientras su mamá busca respuestas.

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“Es algo muy doloroso para mí expresar y hablar de este tema porque lo he vivido y lo he venido sufriendo durante años”, contó María Lili, entre lágrimas, al aire en 6AM W.

A pesar de todo, Yicel sigue estudiando. Está en octavo grado y, según cuenta su mamá, es una niña muy inteligente. Pero su enfermedad hace que cada actividad cotidiana implique un esfuerzo adicional y que dependa completamente de ella. María Lili ha intentado llevarla a otras ciudades para encontrar alternativas, pero los costos, sus otros hijos y la falta de recursos terminaron convirtiendo cada intento en una nueva dificultad.

“Es una niña muy inteligente, pero con unas limitaciones enormes, porque depende 100% de mí”, explicó en los micrófonos de 6AM W.

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Esta vez, sin embargo, la historia tendrá un capítulo distinto. La Fundación CIREC conoció el caso y decidió acompañar a Yicel y a su mamá en Bogotá, donde recibirán el acompañamiento necesario para avanzar en su proceso de rehabilitación. Para María Lili, después de tantos años buscando una oportunidad, la noticia representa la posibilidad de volver a imaginar un futuro diferente para su hija.

Yicel también podrá recibir apoyo especializado para mejorar su calidad de vida y, sobre todo, conservar todo lo que todavía puede hacer.

El trabajo de CIREC va mucho más allá de este caso. La fundación también está atendiendo a personas con discapacidad afectadas por el terremoto, entregando dispositivos de movilidad, prótesis y sillas de ruedas a quienes los perdieron o los necesitan. Quienes quieran sumarse a esta causa pueden conocer el trabajo de la Fundación CIREC y apoyar sus programas a través de fundacioncirec.org.

“Estamos aquí para poder seguir trabajando por las personas con discapacidad y sus familias”, aseguró Catherine Guarín Franco, gerente de impacto social de la Fundación CIREC, al aire en 6AM W.

Para María Lili, la lucha todavía no termina, pero hoy tiene una razón más para sonreír. Yicel viajará a Bogotá para recibir una oportunidad que su familia llevaba años esperando. A veces, cambiar una vida empieza simplemente por escuchar a una madre que se niega a rendirse.