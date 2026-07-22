Soluciones W: Impocoser abrió una nueva oportunidad para Martha, una cucuteña que vive del cuidado

Soluciones W: Impocoser abrió una nueva oportunidad para Martha Barajas, una cucuteña que vive del cuidado. Foto: Higor Rojas, CEO Impocoser.

Hay trabajos que casi nunca aparecen en las estadísticas, pero sostienen la vida de muchas familias. Son los que se hacen desde casa, entre responsabilidades, cuidados y largas jornadas.

Ese es el caso de Martha Barajas, una mujer de Cúcuta que ha dedicado gran parte de su vida a cuidar de otros. Atiende personas con problemas de salud, rescata animales de la calle y, como muchas madres colombianas, siempre busca la manera de aportar un ingreso extra para su hogar.

Sin embargo, para volver a trabajar en lo que sabía hacer necesitaba una herramienta fundamental: una máquina de coser.

Conmovida, Martha compartió su historia al aire en 6AM W.

“Soy ama de casa, soy cuidadora de personas... También soy cuidadora de animalitos de la calle. Necesito una máquina para volver a trabajar“, contó entre lágrimas y mucha emoción.

Su petición llegó hasta Impocoser, una empresa colombiana especializada en la importación y distribución de máquinas de coser, que decidió convertir esa necesidad en una oportunidad.

Lea también: Soluciones W: Samsung Colombia cambiará el día a día de 18 adultos mayores de Ubaque

En 6AM W, su CEO, Higor Rojas, le dio la noticia que cambiará su presente.

“Nos complace decirle a doña Marta que le vamos a obsequiar una máquina de coser para que sea su sustento y le ayude a seguir adelante“, aseguró.

La reacción de Martha fue tan espontánea como conmovedora: “Ay, Julio, me voy a morir hoy... Me emociono de oírle“, dijo entre risas y lágrimas al conocer que ya no tendría que seguir buscando cómo conseguir la máquina.

Aunque pueda parecer un elemento sencillo, para miles de personas que trabajan desde sus casas una máquina de coser representa mucho más que una herramienta. Es la posibilidad de confeccionar, hacer arreglos, emprender, generar ingresos sin abandonar el hogar y, en muchos casos, cuidar al mismo tiempo de quienes más lo necesitan.

En un país donde tantos pequeños negocios nacen desde una sala, un comedor o un cuarto adaptado como taller, este tipo de ayudas se convierten en el impulso que permite transformar un oficio en una fuente de estabilidad.

Sobre Impocoser

Impocoser es una empresa colombiana dedicada a la importación y comercialización de maquinaria, tecnología y suministros para la industria de la confección.

Con presencia nacional, distribuye equipos para uso doméstico e industrial, acompañando a miles de emprendedores, talleres y empresas del sector textil.

Entérese: Soluciones W: Jacobo, el niño con una enfermedad sin cura que recibió una nueva esperanza

En esta oportunidad, la compañía se unió a Soluciones W para convertir una máquina de coser en una nueva oportunidad de trabajo para una mujer que, desde su hogar, busca salir adelante.