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16 sep 2026 Actualizado 00:11

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Clientes de Banco Contactar podrán pagar servicios, comprar y recargar cuentas a través de PSE

El banco nariñense anuncio una ampliación de sus convenios para facilidad de los usuarios

Pasto
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Pasto - Nariño

Los clientes de Banco Contactar tendrán nuevas opciones para realizar pagos y movimientos de dinero por canales digitales, luego de que la entidad incorporara funcionalidades de PSE Avanza a sus servicios.

Con esta implementación, los usuarios podrán utilizar su cuenta de ahorros de Banco Contactar para realizar compras en comercios y pagar servicios públicos, además, tendrán la posibilidad de recargar su cuenta desde otras entidades financieras.

Otra de las novedades es la opción de guardar comercios frecuentes, una función que permitirá reducir pasos en futuras transacciones y agilizar pagos que los clientes realizan de manera recurrente.

Según Banco Contactar, estas operaciones no tendrán costos adicionales y estarán disponibles como parte de las herramientas digitales que la entidad viene incorporando para que sus usuarios puedan realizar pagos, compras y movimientos de dinero sin acudir necesariamente a canales presenciales.

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