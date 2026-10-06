El Carnaval de Barranquilla 2027 se presentó en Madrid con miras al turismo europeo

El Carnaval de Barranquilla 2027 llegó a Madrid como parte de una estrategia para atraer más visitantes de España y otros países europeos. La presentación se realizó este lunes en la Embajada de Colombia en España, con la participación de los reyes del Carnaval, representantes diplomáticos, empresarios del sector turístico, hacedores y agrupaciones culturales.

El encuentro buscó mostrar la fiesta no solo como una de las principales expresiones culturales del Caribe colombiano, sino también como una puerta de entrada para conocer la oferta turística, gastronómica y artística de Barranquilla durante todo el año.

La actividad fue organizada con la participación de Carnaval de Barranquilla S.A.S., la Embajada de Colombia en España, el Consulado General Central de Colombia en Madrid y ProColombia.

Durante la presentación, Diana Acosta, directora de Carnaval de Barranquilla, destacó las transformaciones que ha tenido la ciudad y su evolución como destino turístico y empresarial.

“Barranquilla se ha convertido en esa ciudad competitiva. Esta ciudad liderada por el alcalde, Alejandro Char, ha cerrado las brechas y la desigualdad”, afirmó Acosta. También resaltó el desarrollo de la ciudad alrededor del río, la generación de empleo y las transformaciones urbanas de los últimos años.

Al evento asistieron Alejandra Bonilla, embajadora encargada de Colombia en España; Juan Gonzalo Ospina, embajador designado de Colombia ante la Unión Europea; y Paulina Estrada, cónsul general central de Colombia en Madrid. También participaron empresarios turísticos, líderes culturales, medios de comunicación y representantes de distintas agrupaciones del Carnaval.

Entre las expresiones culturales que viajaron a Madrid estuvieron la Cumbiamba La Gigantona, las Marimondas del Barrio Abajo, el Cipote Garabato, Fuerza Negra y la Corporación Artística Nativos, además de músicos del Carnaval dirigidos por Tato Marenco.

“Desde esta embajada queremos contribuir a que más personas en España conozcan el Carnaval, visiten la ciudad y descubran, a través de ella, la diversidad cultural y turística de Colombia”, señaló Bonilla durante el encuentro.

Para Estrada, la presentación también representa una oportunidad para mantener el vínculo cultural con los colombianos residentes en España. “Es un verdadero honor acompañarles hoy en Madrid en esta celebración para recibir al Carnaval de Barranquilla”, expresó la cónsul, quien recientemente asumió el cargo.

La jornada tuvo además un motivo especial: Salwa Maloof Habib, reina del Carnaval de Barranquilla 2027, celebró allí sus 25 años. La soberana estuvo acompañada por hacedores de la fiesta y representantes diplomáticos.

“Como reina, tengo el privilegio de ser embajadora de una tradición que nace de nuestros saberes, nuestra diversidad y nuestra identidad Caribe, y que hoy queremos compartir con el mundo”, manifestó Maloof.

Una conexión directa con Madrid

La promoción del Carnaval en España coincide con la entrada en operación de una nueva conexión aérea entre Madrid y Barranquilla. Desde el 18 de diciembre estará disponible el vuelo directo de Air Europa, una ruta que busca facilitar la llegada de viajeros españoles y europeos al Caribe colombiano.

La conexión puede convertirse en un factor clave para la temporada de Carnaval, al reducir las barreras de acceso para quienes quieran viajar directamente desde España a Barranquilla.

El Carnaval de Barranquilla 2027 se celebrará del 6 al 9 de febrero. Con la presentación en Madrid, la ciudad busca aprovechar el interés internacional por su principal fiesta para ampliar su presencia entre los viajeros europeos y promover, al mismo tiempo, otros atractivos de Barranquilla durante el resto del año.