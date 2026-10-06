Capturan a dos hombres señalados de repartir panfletos a comerciantes de Barranquilla

Dos hombres fueron capturados en flagrancia durante un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en el municipio de Malambo.

El procedimiento fue realizado por uniformados del GAULA y la Seccional de Inteligencia Policial mediante una diligencia de registro y allanamiento en el barrio Villa Berta, sector invasión, como parte de las acciones contra estructuras delincuenciales que operan en el área metropolitana.

Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola, un revólver, 14 cartuchos de diferentes calibres y cuatro panfletos con mensajes alusivos al grupo delincuencial organizado ‘Los Pepes’.

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Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, los dos capturados serían presuntos integrantes de esta estructura y estarían encargados de distribuir panfletos intimidatorios en sectores como El Boliche, Barranquillita, El Rosario y el barrio Centro.

Además, la Policía señala que los hombres presuntamente tendrían como función almacenar armas de fuego para la organización delincuencial.

Las autoridades indicaron que estas actividades serían coordinadas, presuntamente, por alias ‘Mono Steven’, señalado como jefe de zona de ‘Los Pepes’.

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Uno de los capturados registra anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

Los dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.