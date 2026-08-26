Una persona murió tras el volcamiento de una draga en el río Magdalena

El accidente ocurrió cuando un planchón se volcó y dos personas cayeron al río Magdalena. Una de ellas logró salir por sus propios medios y llegar hasta la orilla, mientras que la otra permaneció desaparecida durante varias horas.

Tras recibir la alerta, organismos de socorro, Guardacostas y autoridades activaron un operativo de búsqueda y rescate, con recorridos y barridos desde Sabanagrande hasta el lugar del accidente.

Finalmente, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de la persona desaparecida, quien fue identificada como Derwin Cervantes Martínez, oriundo de Malambo y operador de la draga.

“Los pescadores y el personal se encontraban en un planchón dragando, cuando el planchón y la draga pierden el control y se voltean. En ese momento de voltearse, ellos caen al río y uno alcanza a nadar y sale a la orilla del río y el otro desaparece. Es lo que nos informan aquí en los funcionarios de la alcaldía”, fue la información que entregó el Mayor de la Defensa Civil, Néstor Rodríguez.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el volcamiento del planchón durante las labores de dragado.