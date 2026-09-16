Personeros del Caribe piden a la CREG extender un mes la prueba de ahorro energético

Los personeros de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Valledupar y Montería, luego de una reunión con la CREG, le solicitaron ampliar por un mes más el periodo de prueba de la resolución que establece medidas para incentivar el ahorro de energía, por lo que buscan que durante octubre no entren en vigencia las sanciones contempladas mientras se revisan sus observaciones.

Uno de los principales reparos está relacionado con el límite del 10% adicional sobre el promedio de consumo de los últimos 12 meses, después del cual comenzarían a aplicarse cobros más altos.

Los personeros solicitaron que para la región Caribe este margen sea ampliado al 20%, argumentando que ahorrar energía en esta zona representa un esfuerzo diferente frente a otras regiones del país.

“Les pedimos puntualmente que para la región Caribe se aumentara mínimo en el doble, el 20% de Gabela. Es decir, quien consuma su promedio más un 20% no será objeto de ninguna sanción. Asimismo, les exigimos que las sanciones que vienen después de consumir arriba de ese 20% no pueden ser iguales a las sanciones que le van a poner a un hogar en Bogotá”, sostuvo Alzate.

Los representantes también pidieron que las sanciones e incentivos tengan en cuenta las particularidades de cada territorio y destacaron algunos puntos positivos de la resolución, como la exclusión de sectores como salud, educación, seguridad y usuarios que dependen de equipos médicos en sus hogares.

“Acá ahorrar energía significa un sacrificio superior. Hay mucho desconocimiento, hay mucha desinformación que le juega en contra incluso a los aspectos positivos que tiene la regulación. Nosotros consideramos que hay oportunidades de mejora donde la CREG debería emprender un proceso masivo de comunicación para socializar, para consultar y sobre todo para escuchar a la gente. Hoy en día estamos en un periodo de prueba, no se aplica. Les pedimos que lo ampliaran por un mes más. Es decir, que en el mes de octubre no empiece en vigor esta nueva regulación y estas sanciones”, precisó.

La CREG recibió las solicitudes y anunció que revisará los planteamientos durante el periodo de prueba de la medida.