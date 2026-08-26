Al estilo Bukele, trasladan a 20 reclusos de Barranquilla a cárceles del país

Con el cabello rapado y encadenados de pies y manos, fueron trasladados 20 reclusos señalados de pertenecer a Los Pepes y Los Costeños, en medio de un fuerte operativo de seguridad que se extendió durante más de seis horas en Barranquilla.

Las imágenes del procedimiento, por la forma en que fueron presentados los internos, evocaron los traslados de líderes criminales realizados en El Salvador, en medio del gobierno de Nayib Bukele.

El operativo fue liderado por el director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, y contó con la participación del GROPE, Grupo Operativo Especial del INPEC, además de uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Entre los trasladados se encuentra Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias ‘El Gamo’, señalado por las autoridades como hombre de confianza de Digno Palomino y vinculado con hechos de extorsión en el barrio Abajo y sectores cercanos al río Magdalena.

Los 20 internos fueron llevados inicialmente a Bogotá y, en los próximos días, serán distribuidos en diferentes cárceles del país.

“Volvió la autoridad”

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, celebró el operativo y aseguró que los internos serán enviados a cárceles de máxima seguridad, bajo estrictas medidas para evitar que continúen delinquiendo desde prisión.

“Volvió la autoridad, volvió el Estado y, sobre todo, volvió la hora de temerle a la justicia! Ya van en camino los primeros 20 terroristas que tanto daño le han hecho a nuestra ciudad”.

Más información Abelardo de la Espriella designó a José Luis Castañeda como nuevo director de Migración Colombia

Char también mencionó entre los trasladados a alias ‘Alambrito’, a quien señaló como jefe de sicarios de ‘Bendito Menor’, y sostuvo que los internos permanecerán “sin contacto con el exterior” para impedir que sigan delinquiendo desde las cárceles.

“Por fin tenemos un presidente con el carácter y el compromiso para defender al país y enfrentar con contundencia a los terroristas. Aquí no puede haber contemplaciones con quienes amenazan, extorsionan, asesinan y pretenden sembrar miedo entre nuestra gente”.

Las autoridades indicaron que los traslados hacen parte de las acciones contra las estructuras criminales que operan en Barranquilla y buscan impedir que los internos continúen ejerciendo control o coordinando actividades delictivas desde los centros penitenciarios.