Puerto Colombia recupera lote que había sido cedido a un particular

El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño Gómez, informó la recuperación de un lote de 5.082 metros cuadrados que, según la administración municipal, había sido cedido de manera irregular a título gratuito a un particular, pese a estar destinado al uso público.

La decisión quedó establecida mediante la resolución No. 0450 del 14 de septiembre de 2026, con la que se revocó directamente el acto administrativo que había permitido la entrega del terreno en administraciones anteriores.

“Desde enero de 2024, con la llegada de esta administración, ordenamos emprender las acciones jurídicas y judiciales necesarias para recuperar este bien que pertenece a todos los porteños”, señaló el alcalde Plinio Cedeño Gómez.

El predio será destinado a proyectos para la comunidad

De acuerdo con la Alcaldía, tras revisar las circunstancias que dieron origen a la cesión, se determinó que el terreno correspondía a un bien destinado al espacio público, por lo que no podía ser transferido a un particular.

“Este tipo de actuaciones afectan los intereses públicos, porque se trata de terrenos municipales que deben estar al servicio de la comunidad”, indicó la administración municipal.

Con la revocatoria del acto administrativo, la Alcaldía adelantará ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla el proceso para anular los títulos e inscripciones que ubicaban el predio a nombre de particulares.

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El lote podría convertirse en zonas de beneficio colectivo

La administración municipal explicó que, una vez se desarrollen proyectos urbanísticos en el sector, el terreno permitirá la creación de espacios como vías, parques y zonas verdes para beneficio de los habitantes de Puerto Colombia.

“Recuperar este predio significa devolverle a la comunidad un espacio que debe estar destinado al disfrute colectivo y al desarrollo del municipio”, afirmó Cedeño Gómez.