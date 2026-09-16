Rector de Uniatlántico denuncia presuntas irregularidades contractuales y anuncia investigación

El rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, informó que durante una reunión de más de 12 horas con los responsables de las diferentes áreas de la institución se revisó el estado administrativo y financiero de la universidad, proceso en el que, según afirmó, encontraron situaciones que serán investigadas.

Uno de los contratos cuestionados por el rector corresponde a un servicio relacionado con la atención en salud mental de la comunidad universitaria, por un valor superior a los 800 millones de pesos y con una duración de cuatro meses.

“La forma en que trataron la salud mental de toda la comunidad universitaria es grave. Se firmó un contrato por cuatro meses por más de 800 millones de pesos para cubrir todo el tema de seguridad y salud mental, pero este tema estaba a cargo de personal poco idóneo, sin formación, sin experiencia para atender situaciones tan complejas”, afirmó el rector.

El funcionario agregó que ese mismo monto, según sus declaraciones, había sido utilizado anteriormente para cubrir servicios durante un periodo académico más amplio.

“No entendemos sobre qué criterios objetivos se tuvo contratar más de 800 millones de pesos solamente por cuatro meses. Es uno de los casos gravísimos que encontramos al interior de la Universidad del Atlántico”, señaló.

Sede de Uniatlántico en Soledad presenta retrasos, según rector

Barrios también se refirió al proyecto de construcción de la sede de la Universidad del Atlántico en Soledad, una obra cuyo valor supera los 50 mil millones de pesos.

De acuerdo con el rector, el proyecto tiene más de 200 días de retraso y no cumpliría con la fecha de entrega prevista para diciembre de este año.

“Es una obra que tiene más de 200 días de atraso. Ya se han desembolsado recursos y evidenciamos que esa obra que tiene que entregarse en diciembre del año en curso no podrá ser entregada porque los tiempos no van”, afirmó.

El rector cuestionó la ejecución del proyecto y aseguró que la situación será revisada dentro del proceso de evaluación administrativa que adelanta la institución.

Alertan por atención a usuarios de la Unidad de Salud

Otro de los puntos señalados por el rector está relacionado con la Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico. Según Barrios, al asumir encontró dificultades en la contratación con operadores médicos, lo que habría afectado la atención de algunos usuarios.

“Encontramos casos aberrantes. La universidad estaba desprotegiendo a los usuarios de la unidad de salud porque no había contratos con operadores médicos para garantizar la debida atención, especialmente de personas de avanzada edad”, manifestó.

Casos serán presentados ante organismos de control

La revisión adelantada por la rectoría también incluye convenios suscritos por la Universidad del Atlántico desde los años 2022 y 2023 con entidades nacionales y ministerios.

Leyton Barrios confirmó que presentará los hallazgos ante el Consejo Superior de la universidad y remitirá la información correspondiente a los organismos de control para que adelanten las investigaciones a las que haya lugar.