Air-e acumula cartera por $6,5 billones y tiene 700 mil usuarios morosos

El agente interventor de Air-e, Ramiro Castilla, expuso ante la Comisión Quinta del Senado la compleja situación financiera, operativa y social que enfrenta la empresa, que presta el servicio de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Uno de los principales problemas expuestos durante la mesa de trabajo es el bajo nivel de recaudo. Actualmente, Air-e recauda el 72,37 % de lo que factura. En promedio, la compañía factura mensualmente $395 mil millones y logra recaudar alrededor de $286 mil millones, lo que representa un faltante de $109 mil millones cada mes.

La situación presenta diferencias importantes entre los tres departamentos. En el Atlántico, el recaudo alcanza el 80 %, mientras que en Magdalena es del 61 % y en La Guajira se aproxima al 50 %.

La cartera gestionable de la empresa asciende a $6,5 billones, aunque la cartera total supera los $7 billones debido a obligaciones que se encuentran en reclamación o que ya fueron financiadas.

Castilla explicó que una parte significativa de la morosidad está concentrada en los sectores más vulnerables. De los $109 mil millones que Air-e deja de recaudar cada mes, cerca de $60 mil millones corresponden a barrios eléctricamente subnormales. Además, el 87 % de los clientes en mora se concentra en los estratos 1 y 2 o en este tipo de sectores.

El interventor indicó que Air-e factura mensualmente a aproximadamente 1,4 millones de usuarios y recibe algún tipo de pago de unos 784 mil. Al mismo tiempo, alrededor de 738 mil usuarios están en mora, mientras que solo 688 mil se encuentran completamente al día.

Otro de los indicadores que genera preocupación es el nivel de pérdidas de energía. Castilla informó que las pérdidas alcanzan el 29,4 % en Atlántico, 33,3 % en Magdalena y 41,9 % en La Guajira.

Según Castilla, estas pérdidas representan para la compañía un impacto económico estimado en $171 mil millones.

Una empresa con EBITDA negativo y deudas por $5,7 billones

Castilla informó que Air-e registra un EBITDA negativo cercano a $1 billón y cuentas por pagar por aproximadamente $5,7 billones. De esta cifra, $1,9 billones corresponden a obligaciones anteriores a la intervención y $3,8 billones a obligaciones posteriores.

De estas últimas, cerca de $3,3 billones corresponden a deudas con generadores y obligaciones relacionadas con XM.

El interventor agregó que el déficit estructural de caja proyectado a diciembre sería de aproximadamente $5,2 billones.

Air-e plantea inversiones por $3,85 billones

El agente interventor de Air-e, Ramiro Castilla Andrade, presentó ante la Comisión Quinta del Senado un plan de inversiones por 3,8 billones de pesos, destinado a modernizar y fortalecer la infraestructura eléctrica de la empresa en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

De acuerdo con la propuesta, los recursos permitirían ejecutar 64 proyectos relacionados con subestaciones, entre nuevas construcciones y ampliaciones, además de 81 proyectos de redes, con nuevos circuitos y líneas.

La distribución territorial contempla 1,46 billones de pesos para Atlántico, equivalentes al 38,11 % de la inversión; 1,32 billones para Magdalena, el 34,5 %; y 1,05 billones para La Guajira, que representa el 27,39 %.