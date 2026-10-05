Fuerza de Tarea Conjunta Urano será presentada oficialmente en el Cesar

Este lunes, en Valledupar, será realizado el acto de reconocimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, una nueva capacidad del Estado para combatir de manera integral el hurto de hidrocarburos y afectar las estructuras criminales que se benefician de esta actividad. El evento contará con la presencia del presidente Abelardo.

La Fuerza de Tarea tendrá su sede en Aguachica, Cesar, desde donde comenzará su despliegue operacional hacia el sur del Cesar y el Magdalena Medio, con proyección nacional.

Bajo el mando del coronel Óscar Fernando Reyes, Urano integrará capacidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en articulación con la Policía Nacional, organismos de inteligencia, investigación criminal, Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

La estrategia busca atacar toda la cadena relacionada con el hurto de hidrocarburos: desde la extracción y el transporte ilegal, hasta el almacenamiento, comercialización y utilización de los combustibles.

La Fuerza de Tarea también tendrá un componente técnico para identificar y caracterizar los hidrocarburos incautados, diferenciando productos como gasolina y ACPM, información que será utilizada como soporte para las investigaciones y procesos de judicialización.

El objetivo es afectar las estructuras que están detrás de esta actividad, sus finanzas, las cadenas de abastecimiento y los corredores utilizados para el movimiento y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Con el reconocimiento que se realizará en Valledupar y el despliegue operacional desde Aguachica, Urano inicia una nueva fase de trabajo conjunto para proteger la infraestructura estratégica y combatir una de las fuentes de financiación de las organizaciones criminales.