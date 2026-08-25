Hospital del Cauca suspendió servicios para más de 100 mil usuarios de Asmet Salud

Cauca

Continúa la crisis para más de 100 mil usuarios afiliados a Asmet Salud en 12 municipios del Cauca, a quienes el Hospital Susana López de Valencia, uno de los más importantes de la región, les suspendió los servicios por el incumplimiento en los pagos millonarios de la EPS.

La gerente encargada del hospital, Yina Andrea Romero explicó que la decisión se tomó por la deuda de cartera neta de Asmet Salud, que supera los 63 mil millones de pesos.

La funcionaria destacó como agravante que, tras radicar un cobro de siete mil millones de pesos correspondiente al mes de mayo, solo recibieron de la EPS un giro de un millón de pesos.

“Además en el mes de junio giraron 2.300 millones, en julo 1.090 millones cuando nuestra radicación en promedio es de más den 7.000 millones de pesos. Lastimosamente esta decisión afecta a más de 102 mil usuarios de la EPS de 12 municipios de nuestro departamento quienes recibían servicios”.

Romero resaltó que, pese a todos los requerimientos, solicitudes y reuniones sostenidas con la entidad, esta no mostró interés en subsanar el monto adeudado, acorde con los servicios integrales prestados a sus afiliados.

El hospital sigue abierto al diálogo para encontrar una salida que no ponga en riesgo su sostenibilidad financiera y recomendó a los usuarios solicitar a Asmet Salud que defina qué entidad los atenderá.

Los servicios se suspendieron temporalmente, “excepto todas aquellas atenciones que de acuerdo con la normatividad vigente”, puntualizó el centro asistencial.