General Barrera confirma cambios y ratificaciones en comandancias de la Policía

El Director de la Policía Nacional, general Alejandro Barrera, confirmó los primeros cambios y ratificaciones en las principales comandancias de la institución. El general Giovanni Cristancho continuará al frente de la Policía Metropolitana de Bogotá; el general Néstor Pineda irá a Cali; el general Miguel Camelo a Bucaramanga; la general Sandra Rodríguez a Barranquilla y el coronel Richard Fajardo asumirá en Medellín.

En el caso de Fajardo, Barrera precisó que actualmente adelanta el curso para general y estaría ascendiendo en diciembre.

También fueron ratificados los responsables de dos de las principales direcciones de la Policía. El general William Castaño continuará como director de Antinarcóticos y el coronel Elber Alfonso seguirá al frente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín.

“Quiero adelantarles que se ratifica en la Dirección de Antinarcóticos al señor general William Castaño. En la Dirección de Investigación Criminal se ratifica al señor coronel Elber Alfonso. Va para Barranquilla la señora general Sandra Rodríguez. Para Medellín va el coronel Richard Fajardo. Él está adelantando el curso para general y estaría ascendiendo en diciembre”, aseguró Barrera.

El director de la Policía señaló que llega al cargo con el propósito de trabajar “al máximo” y aseguró que pondrá al servicio de la institución su experiencia en inteligencia, investigación criminal, protección de los recursos naturales y seguridad rural, además del conocimiento adquirido durante su paso por el sector corporativo.

“Aquí venimos con todos los bríos, venimos con toda la capacidad, con toda la experiencia, no solamente durante los años que tuvimos la oportunidad de estar en nuestra Policía Nacional como hombre de inteligencia, de investigación criminal, trabajando también por la protección de los recursos naturales desde la Dirección de Protección y con la ruralidad, sino también asumimos con lo que alcancé a estar en el tiempo por fuera, en el sector corporativo, sabiendo desde el sector corporativo los fenómenos que tanto afectan a nuestras comunidades y a los territorios”, afirmó.

Frente a Bogotá, Barrera aseguró que la prioridad estará concentrada en la seguridad ciudadana y advirtió sobre el comportamiento de delitos como el hurto, las lesiones personales y el homicidio.

“La prioridad en Bogotá es la ciudadanía. Está disparado el hurto, está disparado el tema de lesiones personales y desafortunadamente el homicidio debido también a estos dos fenómenos anteriores”, concluyó.