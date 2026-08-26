Ministerio de Defensa anunció verificación de denuncias por presuntas intimidacione en Caquetá

El Ministerio de Defensa anunció acciones de verificación frente a las denuncias sobre presuntas retenciones ilegales de ciudadanos en zonas rurales de Caquetá, así como casos de extorsión, intimidación y cobros forzados atribuidos a grupos armados ilegales.

De acuerdo con la información entregada por la cartera, las autoridades adelantan la verificación de una denuncia relacionada con el secuestro de dos ciudadanos en inmediaciones de Villalobos, zona rural de San Vicente del Caguán.

Según la denuncia, los hombres habrían sido privados de su libertad después de que sus teléfonos celulares tuvieran adhesivos y publicidad del presidente Abelardo De La Espriella.

El ministerio señaló que la prioridad de las autoridades es establecer las circunstancias, el lugar y el momento en que se habrían producido las retenciones, además de determinar el paradero de las dos personas.

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Autoridades buscan identificar a responsables

La Fuerza Pública también trabaja en la identificación de la estructura armada que estaría detrás de estos hechos y de sus responsables, entre ellos un hombre señalado con el alias de ‘Juan Carlos’.

Asimismo, el Gobierno rechazó las denuncias sobre extorsiones, intimidaciones y requisas arbitrarias de teléfonos celulares a comerciantes, ganaderos y habitantes de las zonas rurales de Caquetá.

El Ministerio de Defensa aseguró que las extorsiones denunciadas tendrían montos de entre 100 y 200 millones de pesos. Además, los grupos ilegales estarían imponiendo cobros conocidos como ‘vacunas’ y trabajos forzados a ciudadanos de la región.

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Ministro de Defensa ordenó ubicar a los ciudadanos presuntamente retenidos

El ministro de Defensa, Jorge Mora, indicó que la Fuerza Pública desplegará todas sus capacidades para establecer lo ocurrido y ubicar a los dos ciudadanos cuyo paradero se desconoce.

“En Caquetá no vamos a permitir que los violentos vuelvan a imponer el miedo ni que pretendan arrodillar a los colombianos con las armas”, afirmó Mora.

También dio la orden a la Fuerza Pública de “ubicar a los secuestrados, identificar a los responsables y desplegar toda la capacidad operacional del Estado para ponerlos en libertad.

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De igual forma, advirtió que el Gobierno no permitirá que los grupos armados utilicen la intimidación como mecanismo de control en las regiones.

“En Colombia la democracia no se intimida, la libertad no se negocia y las armas ilegales no deciden el futuro de nuestros ciudadanos”, sostuvo el ministro.

Por su parte, el jefe de la cartera sostuvo una reunión urgente con el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, para conocer la información de inteligencia disponible y coordinar acciones contra las estructuras armadas.

Durante el encuentro se acordó reforzar el dispositivo de las Fuerzas Militares en el departamento y realizar cambios en los mandos regionales, con el objetivo de establecer una nueva ofensiva y fortalecer la seguridad en la zona.

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Finalmente, el ministerio confirmó que brindará acompañamiento a las familias de los ciudadanos presuntamente retenidos y a los sectores económicos afectados, además de garantizar condiciones para que la población pueda denunciar hechos de intimidación sin temor.