Preocupación en Millonarios por lesiones de jugadores clave: se perderán la próxima fecha

Preocupación en Millonarios por lesiones de sus figuras: Ambos se perderían el próximo partido

En las últimas horas, Millonarios FC anunció mediante dos comunicados los partes médicos del defensor Sergio Mosquera y el delantero argentino Rodrigo Contreras. Millonarios viene de un inicio prometedor tras registrar dos victorias frente a Junior y Deportivo Pasto, un empate en el reciente partido contra Águilas Doradas y una derrota contra Bucaramanga en el inicio de la Liga Colombiana 2026-ll.

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¿Qué dijo Millonarios?

Alrededor de las 9 de la mañana del 26 de agosto, el conjunto embajador anunció el diagnostico médico de ambos jugadores mediante el sitio oficial del club.

Por parte de Contreras (30), el equipo resaltó que: “Durante el compromiso frente a Águilas Doradas, por la fecha 6 de la Liga, el jugador Rodrigo Contreras presentó una lesión muscular del bíceps femoral izquierdo de primer grado”. El el plantel bogotano informó que el atacante argentino ya inició su proceso de recuperación, sin embargo, la incapacidad aún no se determina, debido a que el club está a la espera de su evolución en los próximos días.

En el caso de defensor Sergio Mosquera (32), el conjunto capitalino ha explicado el diagnostico final sobre el “6” embajador. “Millonarios FC informa que, el jugador Sergio Mosquera presenta una contusión muscular en la región del oblicuos abdominales.” añadió el club embajador.

Ambos jugadores no viajaran a Villavicencio para el partido contra Llaneros por la fecha 6 del torneo finalización. Ambos jugadores se quedarán en Bogotá con el fin de realizar una recuperación adecuada.

Estos son los convocados de Millonarios

¿Cómo va Millonarios?

Los dirigidos por Fabián bustos se encuentran en la novena posición registrando 7 puntos en cuatro partidos con diferencia de gol de +7.

Millonarios buscará la victoria en el Estadio Bello Horizonte - Rey Pelé con el fin de conseguir un cupo entre los 8 mejores. Mientras que Llaneros ocupa la segunda posición del campeonato con 11 puntos en 5 partidos.