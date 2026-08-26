Tabla de posiciones del descenso en Colombia: así quedó tras triunfo del Cúcuta sobre Alianza

Comenzó la séptima jornada de la Liga colombiana y con ellos vuelve a estar a la mano la tabla del descenso de la primera división, pues este semestre se conocerán los dos equipos que integren el Torneo de Ascenso en 2027. Vale la pena mencionar que Cúcuta y Jaguares llegaron para este 2026 a la máxima categoría, por lo que están construyendo su promedio desde el primer semestre.

Cúcuta 1-0 Alianza

El partido que abrió la fecha 7 tuvo a dos equipos involucrados en la lucha por la salvación y dejó la victoria clave del Cúcuta en su objetivo. En el General Santander, se impuso por la mínima el cuadro Motilón gracias a un gol de Jaime Peralta al minuto 63′. Alianza tuvo opciones de marcar, pero desperdiciaron las acciones, en un penal malogrado y una que terminó pegando en el palo al minuto 79′.

Con su segunda victoria en el campeonato, sumado a dos empates, Cúcuta salió de manera parcial de la zona roja en la tabla del descenso, pasando de la casilla 19 a la 18 en esta clasificación.

Otros partidos de la fecha 7 implicados con el descenso

Jaguares de Córdoba

- Boyacá Chicó vs. Fortaleza / 4:000 p.m.

Jueves 27 de agosto

- Llaneros vs. Millonarios / 6:10 p.m.

- Internacional Bogotá vs. Deportivo Pasto / 6:15 p.m.

Pospuesto: Santa Fe vs. Jaguares

Así va la tabla del descenso en Colombia