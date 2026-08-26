Air-e Intervenida asegura financiación de hasta $1 billón para modernizar la red eléctrica

Air-e Intervenida anunció un acuerdo que abre la posibilidad de obtener recursos por hasta $1 billón para ejecutar obras de modernización y expansión de la infraestructura eléctrica en los departamentos que opera en la Región caribe.

El convenio fue firmado con China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), luego de cerca de un año de conversaciones. La financiación estará orientada a proyectos que permitan fortalecer la capacidad del sistema y mejorar las condiciones de las redes que atienden a más de 1 millón de usuarios en estos tres departamentos.

Recursos para obras estratégicas

Los proyectos serán seleccionados de acuerdo con las necesidades técnicas identificadas por Air-e Intervenida y deberán contar con la aprobación de un comité técnico. El contrato tendrá una vigencia de 60 meses.

Uno de los puntos destacados del acuerdo es el esquema financiero. La empresa contará con un año de gracia a partir de la entrada en operación de las obras financiadas antes de comenzar a asumir los pagos. La tasa pactada será del 5,2 % efectivo anual.

Buscan recuperar el ritmo de las inversiones

Para Air-e Intervenida, la posibilidad de acceder a estos recursos representa una oportunidad para acelerar obras de infraestructura que considera necesarias para enfrentar los rezagos de la red eléctrica en el Caribe.

El agente especial de Air-e Intervenida, Jaime Mesa Buitrago, destacó que el propósito del acuerdo es que los recursos se reflejen en una infraestructura con mayor capacidad y en un servicio más confiable para los usuarios de la región.