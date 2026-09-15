Cayó alias ‘Colombia’, líder de ‘Los Tiguerones’, señalado de un homicidio en Medellín

En Armenia, Quindío, las autoridades capturaron a alias ‘Colombia’, un ecuatoriano señalado de ser uno de los principales cabecillas de narcotráfico y líder sicarial de ‘Los Tiguerones’, una organización criminal transnacional con presencia en Ecuador y responsable de un homicidio en Medellín.

La captura se produjo tras varias labores de investigación criminal e inteligencia que permitieron establecer que el hombre se encontraba en la capital del Quindío. Con apoyo de unidades especializadas, las autoridades ubicaron al sospechoso y ejecutaron una orden judicial por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. Durante el procedimiento fueron incautados cuatro teléfonos celulares.

Sobre alias ‘Colombia’

Según las autoridades, alias ‘Colombia’ tendría más de dos décadas de trayectoria criminal y habría ocupado un papel relevante dentro de la estructura de ‘Los Tiguerones’, especialmente en la coordinación de homicidios relacionados con ajustes de cuentas y en actividades vinculadas al narcotráfico.

“En Ecuador, en la vigencia de 2011 fue capturado y condenado a 35 años de prisión por múltiples conductas delictivas y el delito de homicidio. Posteriormente, en la vigencia de 2013 se fugó de la cárcel La Roca. Posteriormente fue recapturado en la República de Brasil y extraditado a Ecuador. Después de permanecer en prisión durante varios años, volvió a fugarse de la justicia ecuatoriana para refugiarse ilegalmente en nuestro país”, detalló el brigadier general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Su historial delictivo se remontaría a 2011, cuando fue capturado en Ecuador y posteriormente condenado a 35 años de prisión por varios homicidios. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, en 2022 habría ingresado irregularmente a Colombia, donde presuntamente buscó reactivar sus actividades criminales y mantener los vínculos con integrantes de la organización.

Durante su permanencia en el país, las autoridades establecieron movimientos del señalado cabecilla en Cali, Medellín y Armenia.

Uno de los hechos que habría permitido avanzar en la investigación ocurrió en Medellín en 2022. Alias ‘Colombia’ es señalado como presunto responsable del homicidio de un ciudadano ecuatoriano que, según la investigación, habría sido enviado por la misma organización criminal para reemplazarlo dentro de la estructura.

Este crimen se convirtió en una de las principales líneas de investigación para establecer los movimientos y conexiones del señalado integrante de ‘Los Tiguerones’, hasta lograr determinar su ubicación en Armenia.

Tras su captura, el ciudadano ecuatoriano fue dejado a disposición de la autoridad competente para las respectivas audiencias de control de garantías, en las que se definirá su situación jurídica.