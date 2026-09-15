Rionegro destina más de $595 millones para fortalecer el sector cultural

Medellín, Antioquia

Más de 595 millones de pesos destinó la Alcaldía de Rionegro, a través de la Secretaría de Cultura, para fortalecer a los artistas y gestores culturales del municipio mediante la Convocatoria de Estímulos 2026.

En total, 52 iniciativas fueron seleccionadas como ganadoras, luego de ser evaluadas por 21 jurados expertos provenientes de diferentes regiones del país. Para garantizar la transparencia e idoneidad del proceso, se dispusieron además 60 millones de pesos para el pago de los honorarios de los evaluadores.

La convocatoria estuvo dirigida a artistas, gestores y organizaciones culturales, con categorías en áreas como música, literatura, artes escénicas, artes plásticas y visuales, patrimonio y producción audiovisual, entre otras.

Más información Universidad Pontificia Bolivariana cumple este martes 90 años de fundación

Este año también se incorporaron nuevas líneas para ampliar la participación del sector, entre ellas el fomento de la circulación cultural en las zonas rurales y el impulso al talento joven.

Como parte de estas novedades, tres propuestas fueron seleccionadas para desarrollar una agenda cultural en diferentes veredas de Rionegro. Las actividades comenzaron el 13 de septiembre.

La administración municipal destacó que esta inversión busca fortalecer los procesos artísticos, generar oportunidades para los creadores y contribuir, a través de la cultura, a la construcción de identidad, bienestar y cohesión social en el territorio.