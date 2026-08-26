La DIAN amplía la suspensión de términos en Pereira, Buenaventura y Tuluá

Andrés Felipe Velásquez Reyes, director general de la entidad, lideró un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que se evaluó la situación de los funcionarios, la infraestructura física y los recursos tecnológicos de la DIAN en las diez seccionales que inicialmente habían reportaron algún tipo de afectación después del terremoto del pasado 10 de agosto.

Lea también: Declaración de renta: estos son los intereses que pueden ser deducibles para personas naturales

El análisis junto a su equipo directivo permitió concluir que es necesario mantener la medida de la suspensión de términos en las direcciones seccionales de Impuestos y Aduanas de Pereira, Buenaventura y Tuluá para salvaguardar la vida de los contribuyentes y funcionarios, además de poder garantizar el derecho al debido proceso.

Se anunció la prórroga de la suspensión de términos para estas tres seccionales hasta el 11 de septiembre de 2026 y los términos administrativos se reanudarán el día 14 del mismo mes. Durante ese periodo, no correrán los plazos relacionados con trámites, requerimientos, respuestas a actuaciones administrativas o presentación de solicitudes o recursos ante la DIAN.

Le puede interesar: Declaración de renta 2026: DIAN amplió plazo a afectados por el terremoto, ¿cómo saber si aplica?

Por otra parte, se confirmó que las direcciones seccionales de Armenia, Manizales, Palmira, Popayán y Quibdó, así cómo las direcciones seccionales de Impuestos y de Aduanas de Cali retomarán el curso normal de los términos a partir de hoy 26 de agosto de 2026, conforme a lo establecido en la resolución número 012017 de 2026.

Cabe resaltar que la medida no modifica los vencimientos ya establecidos por la ley para el cumplimiento de obligaciones tributarias ni la presentación de declaraciones o el pago de impuestos, salvo que se presenten disposiciones especiales contrarias.