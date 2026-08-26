Contraloría reporta $22,7 billones recuperados y destaca avances en control fiscal en su gestión

Según Carlos Hernán Rodriguez, Contralor General de la Republica, la entidad amplió el universo de recursos vigilados: pasó de $737 billones en 2022 a $1.030 billones en 2026. | Foto: Caracol Radio

La Contraloría General de la República presentó este miércoles el balance de su gestión durante el periodo 2022-2026, con un resultado central: la recuperación de $22,7 billones para el patrimonio público a través de diferentes mecanismos de control fiscal. La cifra incluye $4,41 billones recuperados mediante procesos de resarcimiento, $7,44 billones asociados al control preventivo y concomitante de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), y $9,6 billones correspondientes a la estrategia Salvando Obras.

Durante la audiencia, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, destacó que los resultados de la entidad son producto de un proceso institucional que trasciende a quienes han ocupado el cargo. “Esos no son logros de Carlos Hernán Rodríguez ni logros de estos contralores que se encuentran aquí delegados, sino que son logros que se han venido trabajando en el transcurso del tiempo”, afirmó. También resaltó el papel de las veedurías y de la ciudadanía en el ejercicio del control fiscal.

El balance señala que durante el cuatrienio se realizaron 4.127 actuaciones de fiscalización, 920 auditorías financieras, 1.773 auditorías de cumplimiento, ocho auditorías de desempeño y 288 actuaciones especiales. Además, se adelantaron 1.074 seguimientos permanentes sobre recursos públicos por $429 billones. En ese mismo periodo fueron abiertos 5.315 procesos de responsabilidad fiscal por $21,72 billones y se profirieron 1.090 fallos con responsabilidad fiscal por $3,37 billones.

Rodríguez también destacó el fortalecimiento de la capacidad de recuperación de recursos. De los $4,41 billones obtenidos mediante resarcimiento, $3,74 billones correspondieron a cobro coactivo, $660.000 millones a resarcimiento antes de finalizar los procesos, $20.000 millones a procesos penales y $1,25 billones a beneficios derivados de auditorías. “Considero que ese es un trabajo contundente, eficaz, eficiente, que le muestra al Estado que la Contraloría es una institución que se requiere, es una institución sólida”, señaló.

La DIARI y el control preventivo toman protagonismo

La entidad realizó 1.074 seguimientos permanentes a recursos públicos, con vigilancia sobre $429 billones. | Foto: Caracol Radio Ampliar La entidad realizó 1.074 seguimientos permanentes a recursos públicos, con vigilancia sobre $429 billones. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Uno de los componentes destacados durante la rendición de cuentas fue el trabajo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), encargada de fortalecer el control preventivo y concomitante mediante análisis de información y herramientas tecnológicas.

Andrés Felipe Cifuentes, director de la DIARI, explicó que durante el cuatrienio la dependencia generó 2.338 alertas tempranas a partir de sus modelos analíticos, las cuales fueron trasladadas a las contralorías delegadas y gerencias departamentales para adelantar las actuaciones correspondientes.

El funcionario destacó además que la DIARI contribuyó a recuperar 312 obras, proyectos o contratos públicos, por un valor cercano a $7,44 billones. “Me enamoré del control fiscal preventivo y concomitante porque es precioso poderle llevar a las comunidades y la ciudadanía obras para que beneficien su calidad de vida”, afirmó durante su intervención.

Entre las herramientas desarrolladas durante el periodo también se encuentra un modelo predictivo con componente de inteligencia artificial para apoyar el control sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE). La DIARI informó que trasladó alertas por $62.500 millones relacionadas con este programa y que avanzó en el seguimiento permanente a la contratación estatal.

La entidad también presentó una alerta sobre la cartera morosa del Estado. De acuerdo con el director de la DIARI, actualmente existen $165,6 billones en obligaciones pendientes de personas naturales y jurídicas con entidades públicas. De ese monto, $100,2 billones corresponden a cartera de menos de cinco años. Ante este escenario, propuso avanzar hacia una política pública que fortalezca el recaudo e impida que quienes mantienen deudas con el Estado continúen contratando con entidades públicas.

Otro de los frentes expuestos fue el seguimiento a los recursos destinados al Sistema General de Regalías. La Contraloría informó que atendió más de 4.790 denuncias y determinó hallazgos fiscales por $4,5 billones relacionados con proyectos financiados con estos recursos. También señaló que durante los últimos cuatro años fueron revisados más de 2.028 proyectos y más de 4.700 denuncias en el territorio nacional.

La audiencia también permitió hacer referencia a investigaciones de alto impacto, entre ellas las relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Rodríguez sostuvo que la Contraloría fue la primera entidad en tomar medidas frente a las irregularidades detectadas y recordó la suspensión del entonces director de la entidad, Olmedo López, mediante un proceso administrativo sancionatorio.

Durante la jornada se presentaron además advertencias sobre riesgos fiscales por $38,1 billones. Entre ellas se incluyeron alertas relacionadas con el incremento de la deuda pública, el Programa de Alimentación Escolar y diferentes proyectos de infraestructura y regalías. En total, la Contraloría emitió 46 advertencias durante el cuatrienio.

El balance presentado también dejó planteados algunos de los desafíos para la administración que asumió la dirección de la entidad. Entre ellos están mantener el fortalecimiento del control preventivo, mejorar la articulación entre las diferentes dependencias, profundizar el uso responsable de tecnologías como la inteligencia artificial y garantizar que las alertas y hallazgos se traduzcan en acciones concretas para proteger los recursos públicos.

Al cierre de la audiencia, Rodríguez insistió en que la continuidad institucional será determinante para consolidar los avances alcanzados. “Contralores pasamos y la institución permanece y la institución continúa y que más allá de contralor, aquí hay Contraloría”, concluyó.