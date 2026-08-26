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26 ago 2026 Actualizado 01:51

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Se están tomando decisiones para que no nos apaguemos, pero el país no sabe del problema: Luis Henao

Henao lanzó una alerta sobre la situación energética de Colombia y las dificultades que podría enfrentar el país ante la llegada del fenómeno de El Niño.

Se están tomando decisiones para que no nos apaguemos, pero el país no sabe del problema: Luis Henao

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Luis Felipe Henao, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, estuvo en Sin Anestesia de Caracol Radio, y advirtió sobre el riesgo que enfrenta Colombia ante la llegada de un fenómeno de El Niño que podría reducir las reservas de agua de los embalses hasta el 13 %. También alertó por la falta de gas y la necesidad de importar más de 34.000 barriles diarios de diésel para las térmicas.

Lea también: Ecopetrol se desplomó de $33 a $9 billones en gobierno Petro, reveló Luis Felipe Henao

Riesgo de apagón en Colombia por falta de agua

El presidente de la junta directiva de Ecopetrol explicó que la preocupación comienza por el agua, debido a la alta dependencia que tiene Colombia de la generación hidroeléctrica.

“Este país se enciende con agua y dependemos de las hidroeléctricas”, afirmó Henao.

Según el dirigente, el escenario más crítico podría llevar las reservas de agua de los embalses hasta el 13 %, una situación que pondría al sistema energético bajo una fuerte presión.

“Vamos a llegar a tener en el 13 % nuestras reservas de agua. Quiere decir que no vamos a tener agua”, aseguró.

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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