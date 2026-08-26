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Se están tomando decisiones para que no nos apaguemos, pero el país no sabe del problema: Luis Henao

Luis Felipe Henao, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, estuvo en Sin Anestesia de Caracol Radio, y advirtió sobre el riesgo que enfrenta Colombia ante la llegada de un fenómeno de El Niño que podría reducir las reservas de agua de los embalses hasta el 13 %. También alertó por la falta de gas y la necesidad de importar más de 34.000 barriles diarios de diésel para las térmicas.

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Riesgo de apagón en Colombia por falta de agua

El presidente de la junta directiva de Ecopetrol explicó que la preocupación comienza por el agua, debido a la alta dependencia que tiene Colombia de la generación hidroeléctrica.

“Este país se enciende con agua y dependemos de las hidroeléctricas”, afirmó Henao.

Según el dirigente, el escenario más crítico podría llevar las reservas de agua de los embalses hasta el 13 %, una situación que pondría al sistema energético bajo una fuerte presión.

“Vamos a llegar a tener en el 13 % nuestras reservas de agua. Quiere decir que no vamos a tener agua”, aseguró.

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