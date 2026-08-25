“Hay que sacar la idea de que Ecopetrol sea gobernada por ideología”: Luis Felipe Henao

Luis Felipe Henao, nuevo presidente de la junta directiva de Ecopetrol estuvo en la sección Sin Anestesia del programa La Luciérnaga donde habló de diferentes temas como cuál será su función, lo que viene para la empresa y cómo sacar la corrupción de la institución.

¿Qué debe pasar con Ecopetrol para que vuelva a ser un gran negocio para el país?

Ante de la pregunta realizada por La Luciérnaga sobre ¿Qué debe pasar con Ecopetrol para que vuelva a ser un gran negocio para el país? El presidente junta de Ecopetrol indicó que: “hay que quitarle cualquier duda de corrupción. Todos los procesos en Ecopetrol tienen que ser procesos eficientes. Tenemos que volver a poder sacar un barril mucho más barato de lo que lo estamos produciendo y hay que sacar la gente que no quiere a Ecopetrol, hay que ir a buscar la gente que va a trabajar por lo que nosotros decimos el Medio Magdalena por todo ese tema del fracking y en todo ese tema de medialuna”.

El presidente junta de Ecopetrol también agregó que hay que sacar la idea de que Ecopetrol sea gobernada por ideología y no sea gobernada por lo que tiene que ser una empresa: “una empresa de petróleo tiene que producir petróleo. No puede ponerla a producir panes o carros”.

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