¿Cómo el estrés y problemas laborales afectan su calidad de vida? Señales, síntomas y soluciones

La salud y el bienestar son aspectos primordiales para mantener un buen rendimiento laboral. Estudios han demostrado que cuando las personas se sienten valoradas, motivadas y emocionalmente saludables, aumenta su desempeño, hay mayor compromiso, creatividad y productividad.

Sin embargo, al no darse una óptima relación de la persona con su trabajo, esta podría llegar a experimentar molestias que se confundirían con otras causas, pero que al final son producto de una pésima conexión con su labor, llegando incluso a manifestarse mediante enfermedades.

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De acuerdo con el informe de siniestralidad laboral realizado en 2025 por el Observatorio de la Seguridad y la Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), se reportaron 10.294 enfermedades vinculadas a causas laborales. Además se encontró que en promedio, cada 20 horas un trabajador pierde la vida en el desarrollo de sus labores y 534.444 casos por accidentalidad laboral y 10.294 enfermedades calificadas de origen laboral.

Por lo que es primordial establecer e identificar los posibles factores que estén directamente relacionados al agotamiento físico o fatiga laboral.

Joven cansada, con dolor de cabeza, usando un portátil en su oficina en casa. Foto Getty Images / boonchai wedmakawand Ampliar Joven cansada, con dolor de cabeza, usando un portátil en su oficina en casa. Foto Getty Images / boonchai wedmakawand Cerrar

¿Cuáles son los síntomas al presentarse fatiga o estrés en el ambiente laboral?

Según, la Coordinadora Administrativa de la Unidad de Servicios Psicológicos de la Universidad Católica de Colombia Luisa Fernanda Becerra Rodríguez, el cuerpo se manifiesta enviando señales ante excesos de estrés o fatiga persistente que va afectando progresivamente la salud de las personas.

Manifestándose en síntomas como:

Dolores de cabeza.

Colon irritable.

Molestias estomacales.

Dificultad en la concentración.

Irritabilidad.

Trastornos del sueño.

Espasmos musculares.

Disminución del rendimiento.

Desmotivación y cambios constantes en el estado de ánimo.

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Becerra explica que si se presenta alguna de las condiciones de entre la sintomatología anterior y se caracteriza por ser persistente a pesar de descansos , esto resultaría en que se esta experimentando un nivel considerable de estrés o agotamiento laboral que requiere una intervención inmediata por parte de un especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.

¿Qué factores del entorno laboral están vinculados al estrés y fatiga?

Dentro del área laboral de cada persona pueden presentarse situaciones que pueden estar a favor del desgaste de las capacidades y del bienestar dentro de su rol, siendo estas las siguientes:

Sobrecarga del trabajo.

Amplias jornadas.

Presión en la entrega de resultados.

Falta de realización de pausas activas.

Falta de reconocimiento.

Desequilibrio entre la vida laboral y personal.

Entre otros factores psicosociales.

Siendo los sectores como la salud, educación, atención al cliente, transporte, construcción, manufactura y tecnologías de la información los más afectados por demandar varias actividades en el ejercicio de estas.

¿Qué recomendaciones favorecen en contrarrestar el estrés y fatiga laboral?

Conforme a lo establecido por Sergio Osorio, docente de la Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación Universitaria Horizonte, las pautas para hacerle frente a estas situaciones de salud son las siguientes:

Planificación de actividades por parte de las empresas.

Promoción de las pausas activas.

Un clima laboral óptimo.

Programas de bienestar y salud mental.

Por parte de los trabajadores, es indispensable acoger hábitos saludables como:

Actividad física.

Dormir adecuadamente.

Buena alimentación.

Técnicas antiestrés.

Establecer límites entre el trabajo y la vida personal.

¿Qué sucede si no se trata a tiempo este tipo de síntomas oportunamente en lo laboral?

Osorio comentó que “el agotamiento laboral puede afectar la salud física y mental significativamente, provocando estrés crónico, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares y disminución del sistema inmunológico”.

Lo anterior, producto del avance de los síntomas que afectan directamente con el tiempo a la persona, llegando incluso a tal grado de incapacitarla por el desgaste del cuerpo al soportar estas afecciones que en un principio se pudieron haber mitigado paulatinamente.

Dando como resultado la perdida en la capacidad de disfrutar de otras actividades cotidianas y con ello la disminución en el rendimiento de la persona en comparación con periodos anteriores.

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