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26 ago 2026 Actualizado 20:09

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María Andrea Godoy asumió como nueva superintendente de Salud

María Andrea Godoy. Foto: Suministrada

María Andrea Godoy. Foto: Suministrada

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La abogada María Andrea Godoy Casadiego asumió como nueva superintendente Nacional de Salud. Regresa a la entidad tras haber dirigido su Oficina Jurídica y llega en un momento de dificultades para el sistema, con el reto de vigilar los recursos y tomar decisiones frente a las intervenciones y las deudas entre los actores.

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Alisson Torres

Alisson Torres

Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...

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