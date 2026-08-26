María Andrea Godoy asumió como nueva superintendente de Salud

La abogada María Andrea Godoy Casadiego asumió como nueva superintendente Nacional de Salud. Regresa a la entidad tras haber dirigido su Oficina Jurídica y llega en un momento de dificultades para el sistema, con el reto de vigilar los recursos y tomar decisiones frente a las intervenciones y las deudas entre los actores.

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