María Andrea Godoy asumió como nueva superintendente de Salud
La abogada María Andrea Godoy Casadiego asumió como nueva superintendente Nacional de Salud. Regresa a la entidad tras haber dirigido su Oficina Jurídica y llega en un momento de dificultades para el sistema, con el reto de vigilar los recursos y tomar decisiones frente a las intervenciones y las deudas entre los actores.
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Alisson Torres
Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...