Gobierno anuncia plan para recuperar la navegabilidad del río Magdalena hasta Barrancabermeja

El Gobierno Nacional anunció un plan para recuperar y garantizar la navegabilidad del río Magdalena desde Bocas de Ceniza, en Barranquilla, hasta Barrancabermeja, una iniciativa que busca fortalecer la logística nacional, reducir los costos de transporte y potenciar el comercio exterior de Colombia.

Desde Asoportuaria, su director, Lucas Ariza, calificó el anuncio como una “excelente noticia” y destacó que la iniciativa responde a la necesidad de consolidar el río Magdalena como un eje estratégico para la competitividad del país.

“Un execelente anuncio que responde a lo que el presidente venía diciendo desde su campaña de apostarle y jugársela por el río Magdalena, que es realmente la forma en que Colombia puede ser más competitiva en su logística, en reducir los costos logísticos para importaciones y sobre todo para las exportaciones, que sea mucho más económico para empresas del centro del país llevar a la costa sus productos y poder exportarlos”, dijo.

Ariza explicó que se trata de un proyecto de largo plazo que requerirá obras hidráulicas, dragados permanentes y mejoras en las condiciones de profundidad del canal navegable, con el propósito de permitir el tránsito de embarcaciones con mayor capacidad de carga.

“Es una excelente noticia que también responde a diversas reuniones y espacios que hemos tenido con la ministra Elsa Noguera”, sostuvo el directivo portuario.

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El director de Asoportuaria también señaló que el alcance del proyecto no debe limitarse a posicionar a Barranquilla como el primer puerto del país, sino que debe apuntar a consolidar una infraestructura que genere beneficios para la ciudad, el sector productivo y todos los usuarios del transporte fluvial y marítimo.

La apuesta por recuperar la navegabilidad del Magdalena busca, además, ofrecer una alternativa más competitiva para movilizar mercancías entre el centro del país y el Caribe, con un impacto directo en los costos logísticos de las importaciones y exportaciones.