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25 ago 2026 Actualizado 21:00

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Exalcalde de Puerto Colombia pide peritaje a su firma tras escándalo por cesión de predios

Steimer Mantilla reiteró que su firma fue falsificada en las resoluciones y pidió peritajes para esclarecer los hechos.

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El exalcalde de Puerto Colombia, Steimer Mantilla, solicitó la práctica de estudios grafotécnicos y documentológicos para esclarecer la autenticidad de documentos relacionados con las Resoluciones 044 y 049 de 2017.

Las cuestionadas resoluciones entregan predio de 5.300 metros cuadrados y otro de 33 mil metros cuadrados, valorado en más de 10 mil millones de pesos, que terminó subdividido y en manos de particulares, en momentos que Mantilla era alcalde municipal.

Mantilla aseguró que ha conocido documentos atribuidos a su administración que contienen firmas que, según afirmó, no fueron realizadas por él. Por eso, pidió que mediante análisis científicos se determine el origen de las firmas y de los documentos cuestionados.

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El exmandatario también manifestó su disposición para colaborar con la Fiscalía, la Procuraduría y las demás autoridades que adelanten las investigaciones.

Mantilla insistió en que su único interés es que se establezca la verdad y que, si existen responsables, sean las autoridades competentes las que determinen las responsabilidades correspondientes.

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