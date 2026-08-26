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26 ago 2026 Actualizado 12:45

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Vuelta a España

🔴 EN VIVO Etapa 5 de La Vuelta a España: Siga acá el minuto a minuto con Pogacar, Roglic y más

El esloveno ganó la etapa 4 y mantiene su liderato en la clasificación general.

EN VIVO Etapa 5 de La Vuelta a España: Siga acá el minuto a minuto (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

EN VIVO Etapa 5 de La Vuelta a España: Siga acá el minuto a minuto (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

EN VIVO Etapa 5 de La Vuelta a España: Siga acá el minuto a minuto (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
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La quinta etapa de la Vuelta a España 2026 se disputará este miércoles 26 de agosto entre Falset y Roquetes, en la provincia de Tarragona. La etapa consistirá en 173,3 kilómetros de recorrido ondulado, en la primera jornada de la carrera completamente sobre territorio español después de las etapas disputadas en Mónaco, Francia y Andorra.

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¿Cómo será el recorrido?

Será una jornada ondulada, con un primer tramo de terreno relativamente cómodo antes de entrar en la zona de las Terres de l’Ebre. La principal dificultad será el Puerto de Paüls, de tercera categoría, ubicado a unos 25 kilómetros de la meta: son 3,5 kilómetros de ascenso al 7,1 % de pendiente media. Después del descenso, el recorrido llevará al pelotón hacia Tortosa y finalmente a Roquetes, donde terminará la jornada.

Pogačar mantiene el maillot rojo

El ciclista esloveno Tadej Pogačar llega a la quinta etapa como líder de la Vuelta a España 2026, después de protagonizar una exhibición en la jornada de montaña de Andorra. El esloveno atacó a unos 50 kilómetros de la meta y ganó en solitario con 2´39″ de ventaja, ampliando su diferencia en la general a 3´21″ sobre Primož Roglič y 3´32″ sobre Enric Mas. Ahora, Pogačar es líder en la clasificación general, en puntos y en etapa de montaña.

¿Cómo van los colombianos?

Harold Tejada (ASTANA), ha tenido una buena presentación en este inicio de la carrera. Actualmente ocupa la posición número 14 con 07h 44′ 29′', a 05′ 30′' del ciclista esloveno. El debutante Juan Felipe Rodríguez (EF EDUCATION) aparece en la casilla número 29 con 07h 51′ 48′'.

Siga acá el minuto a minuto de la etapa 5 de La Vuelta a España

Hay nuevos mensajes
-133 Km

El pelotón acorta a la fuga

La cabeza de carrera pierde tiempo y queda a 1´ 10" del pelotón

30 Km

Küng se para, cuatro en cabeza

Stefan Küng (Tudor Pro Cycling) ha abandonado la aventura.
Quedan cuatro corredores en cabeza de carrera

Más de dos minutos para los cinco escapados

2'17" es la última referencia para Küng, Uriarte, Dversnes, Gaffuri y Calzone.

Se forma una fuga de cinco corredores

Walter Calzoni, Fredrik Dversnes, Stefan Küng, Mattia Gaffuri y Diego Uriarte se han unido finalmente en cabeza de carrera.

La etapa 5 ya está en marcha

La salida oficial se ha dado poco después de superar el kilómetro 0, esperando el retorno al pelotón de un corredor pinchado en el recorrido neutralizado.

Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de la etapa 5 de la Vuelta a España

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