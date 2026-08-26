🔴 EN VIVO Etapa 5 de La Vuelta a España: Siga acá el minuto a minuto con Pogacar, Roglic y más

EN VIVO Etapa 5 de La Vuelta a España: Siga acá el minuto a minuto (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La quinta etapa de la Vuelta a España 2026 se disputará este miércoles 26 de agosto entre Falset y Roquetes, en la provincia de Tarragona. La etapa consistirá en 173,3 kilómetros de recorrido ondulado, en la primera jornada de la carrera completamente sobre territorio español después de las etapas disputadas en Mónaco, Francia y Andorra.

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¿Cómo será el recorrido?

Será una jornada ondulada, con un primer tramo de terreno relativamente cómodo antes de entrar en la zona de las Terres de l’Ebre. La principal dificultad será el Puerto de Paüls, de tercera categoría, ubicado a unos 25 kilómetros de la meta: son 3,5 kilómetros de ascenso al 7,1 % de pendiente media. Después del descenso, el recorrido llevará al pelotón hacia Tortosa y finalmente a Roquetes, donde terminará la jornada.

Pogačar mantiene el maillot rojo

El ciclista esloveno Tadej Pogačar llega a la quinta etapa como líder de la Vuelta a España 2026, después de protagonizar una exhibición en la jornada de montaña de Andorra. El esloveno atacó a unos 50 kilómetros de la meta y ganó en solitario con 2´39″ de ventaja, ampliando su diferencia en la general a 3´21″ sobre Primož Roglič y 3´32″ sobre Enric Mas. Ahora, Pogačar es líder en la clasificación general, en puntos y en etapa de montaña.

¿Cómo van los colombianos?

Harold Tejada (ASTANA), ha tenido una buena presentación en este inicio de la carrera. Actualmente ocupa la posición número 14 con 07h 44′ 29′', a 05′ 30′' del ciclista esloveno. El debutante Juan Felipe Rodríguez (EF EDUCATION) aparece en la casilla número 29 con 07h 51′ 48′'.

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