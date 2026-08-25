Camilo Durán, sin Champions League: remontada histórica del LASK Linz sobre Celtic en playoffs

Terminó siendo bochornosa la eliminación del Celtic de la Champions League a manos del LASK Linz de Austria, en la última ronda previa a la disputa de la fase regular. El equipo escocés se había quedado con el triunfo en el juego de ida por 3-0 en calidad de local, con una gran actuación del colombiano Camilo Durán, quien marcó doblete.

Sin embargo, el juego de vuelta disputado en el Raiffeisen Arena de Austria, dejó la eliminación del cuadro escocés por un global de 5-4. Incluso, Celtic comenzó ganando el partido, por lo que puso en su momento, al minuto 21 mediante la anotación de Callum McGregor, por lo que la serie llego a estar 4-0.

Pero después del gol de los escoceses, todo fue en contra hasta el punto de quedar eliminados. Al minuto 32′ LASK Linz marcó el primero del descuento y no paró: Robert Ljubicic puso el segundo al 48′, Samuel Adeniran el tercero al 58′ y finalmente Florian Flecker el 4-4 al 90+1′ para llevar la definición al tiempo extra.

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El gol que le dio la clasificación al equipo austriáco a la fase regular fue de Samuel Adeniran al minuto 109 con un remate desde el borde del área. Incluso, el estadounidense pudo poner el 6-1 del partido (6-4 del global) al minuto 115′, pero el arquero rival le atajó el penal.

Camilo Durán, con la Europa League como premio de consolación

El colombiano no tuvo un partido destacado ante el LASK, así como el resto de sus compañeros, pero aun así es de los que se rescata de la serie, tras haber marcado dos goles en el juego de ida. Así terminó la ilusión de Durán de volver a disputar la Champions League, en la que marcó 5 goles la temporada pasada jugando para el Qarabag de Azerbaiyán.

Sin embargo, Celtic no se quedó con las manos vacías, pues los equipos eliminados del playoffs de la Champions League terminan cayendo a la fase de liga de la Europa League, por lo que se suma a los representantes colombianos en esta competición.

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El sorteo de la Champions y la Europa League tendrá lugar el próximo jueves 27 de agosto. Alli los equipos conocerán los rivales a los que se enfrentarán durante la fase regular, que iniciará la semana del 8-10 de septiembre.