Vuelta a España 2026, etapa 4: siga EN VIVO a los colombianos en el inicio de la alta montaña. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Luego de una jornada cancelada por las complicadas condiciones climáticas, la Vuelta a España 2026 regresa este martes 25 de agosto con su cuarta etapa, la cual marca el inicio de la alta montaña.

Andorra ofrece un recorrido de 104.8 kilómetros con tres puertos de primera categoría y un último de tercera para después cerrar en un descenso que será emocionante.

Los colombianos, especialmente Santiago Buitrago y Harold Tejada, tienen la oportunidad perfecta para destacar en su terreno predilecto y a partir de allí escalar varias posiciones en la clasificación general.

Siga EN VIVO la etapa 4 de la Vuelta a España 2026