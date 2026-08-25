Vuelta a España 2026, etapa 4: siga EN VIVO a los colombianos en el inicio de la alta montaña
Tres puertos de primera categoría y otro más de tercera en el recorrido por Andorra.
Luego de una jornada cancelada por las complicadas condiciones climáticas, la Vuelta a España 2026 regresa este martes 25 de agosto con su cuarta etapa, la cual marca el inicio de la alta montaña.
Andorra ofrece un recorrido de 104.8 kilómetros con tres puertos de primera categoría y un último de tercera para después cerrar en un descenso que será emocionante.
Los colombianos, especialmente Santiago Buitrago y Harold Tejada, tienen la oportunidad perfecta para destacar en su terreno predilecto y a partir de allí escalar varias posiciones en la clasificación general.
Siga EN VIVO la etapa 4 de la Vuelta a España 2026
¿Cuál es el mejor de los colombianos?
Harold Tejada se encuentra en la casilla 27 de la clasificación general, a 40 segundos del líder Tadej Pogacar
¿A qué hora comienza la cuarta etapa?
En Colombia la salida neutralizada será sobre las 7:50 AM y el inicio como tal de competencias irá desde las 8:10 AM
¡Así será la cuarta etapa de La Vuelta 2026!
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 4 de la Vuelta a España 2026!
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...