Así quedó la clasificación general de la Vuelta España tras etapa 5: posiciones de los colombianos

Se disputó la etapa 5 de la Vuelta España, la cual tuvo un recorrido de 173.3 kilómetros entre Falset. Costa Daurada y Roquetes. Terres de l’Ebre. La misma, no se disputó a más de 300 metros sobre el nivel del mar y tuvo solo un puerto de tercera categoría a poco más de 20 kilómetros para la meta.

El ganador de la jornada fue el británico Matthew Brennan, quien se impuso en el sprint que se formó sobre el final de la fracción, superando por muy poco al belga Jordi Meeus y al italiano Vicenzo Albaneze, que cerró el podio del día.

Así terminó la etapa 5 de la Vuelta España

El mejor colombiano fue el huilense Harold Tejada, quien entró en el lote en el puesto 32. Mismo tiempo para Juan Felipe Rodríguez, que cruzó en la casilla 73, y para Santiago Buitrago, en el puesto 82. Por su parte, Iván Ramiro Sosa llegó en el puesto 136 con una diferencia de 8 minutos y 35 segundos.

POS Ciclista Equipo DIF 1 Matthew Brennan Team Visma 3:47:02 2 Jordi Meeus Red Bull Bora m.t. 3 Vicenzo Albaneze EF Education m.t. 32 Harold Tejada Astana m.t. 73 Juan Felipe Rodríguez EF Education m.t. 82 Santiago Buitrago Bahrain m.t. 136 Iván Ramiro Sosa Kern Pharma + 8′35″ 149 Juan Guillermo Martínez Team Picnic + 8′35″

Así quedó la clasificación general tras la etapa 5

Pocos cambios significativos dejó la etapa 5 de la Vuelta España, pues Tadej Pogacar se mantiene como líder con una diferencia de 3 minutos 21 segundos respecto a Primoz Roglic y de 3 minutos 32 segundos sobre el español Enric Mas.

En el caso de los colombianos, Harold Tejada se mantiene como el mejor a más de 5 minutos e integrando el top 20, mientras que Santiago Buitrago ascendió 9 posiciones en esta jornada.

POS Ciclista Equipo DIF 1 Tadej Pogacar Team UAE 11:26:01 2 Primoz Roglic Red Bull Bora + 3′21″ 3 Enric Mas Movistar Team + 3′32″ 14 Harold Tejada Astana + 5′30″ 29 Juan Felipe Rodríguez EF Education + 12′49″ 53 Santiago Buitrago Bahrain + 23′43″ 119 Iván Ramiro Sosa Kern Pharma + 31′07″ 142 Juan Guillermo Martínez Team Picnic + 34′49″

Así se correrá la etapa 6 de La Vuelta

La etapa se disputará este jueves 27 de agosto entre las localidades de Alcossebre y Castelló, la cual tendrá un recorrido de 177.4 kilómetros. Volverá a tener premios de alta montaña, pues tendrá dos de segunda, uno de tercera y uno de primera, este último a poco más de 20 kilómetros de la meta.