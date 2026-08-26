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26 ago 2026 Actualizado 17:10

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Vuelta a España

Así quedó la clasificación general de la Vuelta España tras etapa 5: posiciones de los colombianos

Tadej Pogacar mantiene la diferencia y el liderato de la carrera.

Tadej Pogacar, líder e la Vuelta España / Getty Images

Tadej Pogacar, líder e la Vuelta España / Getty Images / Alexander Hassenstein

Tadej Pogacar, líder e la Vuelta España / Getty Images
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Se disputó la etapa 5 de la Vuelta España, la cual tuvo un recorrido de 173.3 kilómetros entre Falset. Costa Daurada y Roquetes. Terres de l’Ebre. La misma, no se disputó a más de 300 metros sobre el nivel del mar y tuvo solo un puerto de tercera categoría a poco más de 20 kilómetros para la meta.

El ganador de la jornada fue el británico Matthew Brennan, quien se impuso en el sprint que se formó sobre el final de la fracción, superando por muy poco al belga Jordi Meeus y al italiano Vicenzo Albaneze, que cerró el podio del día.

Así terminó la etapa 5 de la Vuelta España

El mejor colombiano fue el huilense Harold Tejada, quien entró en el lote en el puesto 32. Mismo tiempo para Juan Felipe Rodríguez, que cruzó en la casilla 73, y para Santiago Buitrago, en el puesto 82. Por su parte, Iván Ramiro Sosa llegó en el puesto 136 con una diferencia de 8 minutos y 35 segundos.

POSCiclistaEquipoDIF
1Matthew BrennanTeam Visma3:47:02
2Jordi Meeus Red Bull Boram.t.
3Vicenzo AlbanezeEF Educationm.t.
32Harold TejadaAstanam.t.
73Juan Felipe RodríguezEF Educationm.t.
82Santiago BuitragoBahrainm.t.
136Iván Ramiro SosaKern Pharma+ 8′35″
149Juan Guillermo MartínezTeam Picnic+ 8′35″

Así quedó la clasificación general tras la etapa 5

Pocos cambios significativos dejó la etapa 5 de la Vuelta España, pues Tadej Pogacar se mantiene como líder con una diferencia de 3 minutos 21 segundos respecto a Primoz Roglic y de 3 minutos 32 segundos sobre el español Enric Mas.

En el caso de los colombianos, Harold Tejada se mantiene como el mejor a más de 5 minutos e integrando el top 20, mientras que Santiago Buitrago ascendió 9 posiciones en esta jornada.

POSCiclistaEquipoDIF
1Tadej PogacarTeam UAE11:26:01
2Primoz RoglicRed Bull Bora+ 3′21″
3Enric MasMovistar Team+ 3′32″
14Harold TejadaAstana+ 5′30″
29Juan Felipe RodríguezEF Education+ 12′49″
53Santiago BuitragoBahrain+ 23′43″
119Iván Ramiro SosaKern Pharma+ 31′07″
142Juan Guillermo MartínezTeam Picnic+ 34′49″

Así se correrá la etapa 6 de La Vuelta

La etapa se disputará este jueves 27 de agosto entre las localidades de Alcossebre y Castelló, la cual tendrá un recorrido de 177.4 kilómetros. Volverá a tener premios de alta montaña, pues tendrá dos de segunda, uno de tercera y uno de primera, este último a poco más de 20 kilómetros de la meta.

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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