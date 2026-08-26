En balacera terminó el robo de un bar en Galerías: tres delincuentes fueron capturados.

En las últimas horas, mientras una patrulla de vigilancia adelantaba labores de registro y control por el sector de Galerías, fue alertada por la comunidad de un robo que se estaba presentando en un establecimiento de comercio. Gracias al seguimiento de los uniformados, se logró la captura de uno de los sospechosos, quien llevaba en su poder cuatro dispositivos móviles.

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Así mismo , durante el seguimiento de dos hombres más que se movilizaban en una motocicleta, fueron capturados cuadras más adelante. Estás personas, al notar la presencia policial, dispararon contra los uniformados, por lo que fue necesario el uso de las armas de dotación para repeler el ataque.

Los presuntos delincuentes resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

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Durante el procedimiento, fue inmovilizada una motocicleta e incautado un revólver. Los capturados de nacionalidad venezolana serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.