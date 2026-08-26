Capturan a dos mujeres con 10 kilos de estupefacientes en El Dorado: pretendían llegar a Cali

En las últimas horas, la Policía Metropolitana capturó a dos mujeres en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá con 10 kilos de estupefacientes en su cuerpo.

Los operadores del centro de control de la terminal aérea detectaron en las pasajeras, movimientos anómalos al caminar cuando transitaban por la zona de filtros nacionales, lo que activó de inmediato la alerta a los uniformados de servicio.

De acuerdo con las autoridades, al ser abordadas, las ciudadanas mostraron cierto nerviosismo, por lo que las trasladaron para un registro personal y su respectiva identificación.

“Se capturan a dos personas, una de nacionalidad colombiana y otra venezolana, que intentaban viajar hacia la ciudad de Cali con más de 10 kilos de estupefacientes adheridos a sus piernas”, señaló el Teniente Coronel, Oscar Chauta, Oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Al verificar el contenido, se encontraron 18 paquetes que contenían dos tipos de sustancias: 5.445 gramos de cocaína y 4.315 gramos de marihuana.

Las capturadas, junto con el material incautado, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.