Hombre fue hallado muerto en vía pública de San Cristóbal: investigan posible sicariato

Colombia

En las últimas horas, las autoridades de Bogotá reportaron el hallazgo de una persona de aproximadamente 45 años que se encontraba tendida en una vía pública del barrio Córdoba, en la localidad de San Cristóbal.

De acuerdo con información suministrada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre habría sido seguido durante varios metros antes de recibir un impacto de bala. Las autoridades judiciales trabajan para establecer plenamente su identidad y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El caso es investigado por el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que busca establecer si se trató de un posible caso de sicariato.

Vecinos reportaron detonaciones

Un ciudadano que presenció lo ocurrido señaló que durante la tarde se escucharon varias detonaciones en el sector. Tras los disparos, algunos vecinos se acercaron al lugar de donde provenían los sonidos y encontraron al hombre tendido en la vía pública.

Por el momento, las autoridades adelantan las labores de investigación y recolección de elementos que permitan determinar qué ocurrió y quién estaría detrás del ataque.

La identidad de la víctima y las circunstancias exactas del homicidio aún están por establecerse.