Docente fue enviado a prisión por presuntos delitos sexuales contra una menor en Tocaima

Colombia

La Policía Nacional informó la captura de un hombre de 41 años, señalado como presunto responsable de actos sexuales contra una menor de 12 años en el municipio de Tocaima, Cundinamarca.

El procedimiento fue adelantado mediante orden judicial por investigadores de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Cundinamarca, en el marco de las investigaciones por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los hechos que son materia de investigación se habrían presentado al interior de una institución educativa del municipio, donde el capturado se desempeñaba como docente.

Medida de aseguramiento en prisión

Tras la captura, el hombre fue presentado ante las autoridades judiciales para las audiencias correspondientes. Un juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso por los hechos investigados.

La decisión judicial se produce en medio de las investigaciones que buscan establecer las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Es importante señalar que el hombre es considerado presunto responsable de los hechos investigados y que la medida de aseguramiento no constituye una sentencia condenatoria.