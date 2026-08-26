Empresa santandereana de ingeniería evalúa edificios afectados por el terremoto en Valle del Cauca

Ingenieros que apoyan la atención de las edificaciones afectadas por el terremoto realizaron inspecciones en diferentes inmuebles del Valle del Cauca para determinar sus condiciones de seguridad y establecer si pueden continuar siendo habitados.

La evaluación comenzó desde el mismo día del sismo, inicialmente en proyectos que se encontraban en construcción y posteriormente en edificaciones terminadas. Para estas inspecciones se utiliza un formato nacional avalado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, que permite clasificar el estado de las estructuras.

De acuerdo con Carlos Ruíz de KER ingeniería, en diálogo con Caracol Radio, las edificaciones son clasificadas en cuatro niveles: habitable, uso restringido, alerta por posibles daños ante un nuevo sismo y colapso, categorías que están representadas por los colores verde, amarillo, naranja y rojo.

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La empresa KER ingeniería que participa en estas labores además digitalizó el formulario de evaluación, de manera que los profesionales pueden diligenciarlo desde una aplicación y generar inmediatamente un informe en PDF.

Este documento puede ser utilizado por los propietarios o administraciones de los edificios para adelantar trámites relacionados con seguros, ayudas y atención prioritaria.

“Realmente la mayor parte es uso restringido, que es donde hay una parte de la edificación habitable, pero algunas partes de la edificación con riesgo. Entonces se estipula que es uso restringido en ciertas áreas de la edificación”.

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El ingeniero explicó que también se han encontrado inmuebles clasificados en nivel naranja, que implica un riesgo futuro y requiere especial precaución debido al margen de incertidumbre sobre su comportamiento estructural.

Sin embargo, Ruíz aseguró que la mayoría de las edificaciones inspeccionadas en las zonas donde han trabajado se encuentran entre habitables y de uso restringido, mientras que los casos de colapso se han concentrado principalmente en Pereira, Quibdó y Buenaventura, según información recibida de otros grupos de profesionales que participan en las evaluaciones.

Además del análisis técnico, los ingenieros han evidenciado la preocupación de las familias que temen regresar a sus viviendas, incluso cuando los daños visibles son menores.

El llamado es a que las edificaciones afectadas sean evaluadas por profesionales y que las familias atiendan las recomendaciones técnicas antes de regresar a los inmuebles, mientras continúan las labores de inspección y acompañamiento a las comunidades afectadas.