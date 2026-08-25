Personería exige respuesta a la Alcaldía de Bucaramanga por estado de piscinas del Recrear La Joya

La Personería de Bucaramanga anunció nuevos requerimientos a la Alcaldía por el estado de abandono y deterioro de las zonas húmedas del Recrear del barrio La Joya, en la comuna 5, una problemática que, según la comunidad, se mantiene desde hace varios años.

El personero de Bucaramanga, Hernando Villamizar González, llegó al sector para atender las inquietudes de los ediles y habitantes, quienes han reclamado respuestas frente a la recuperación de las piscinas y demás espacios del escenario recreativo.

Villamizar explicó que la Personería ya ha acompañado en varias oportunidades a la comunidad de la comuna 5 y señaló que, en este caso, los ediles vienen solicitando respuestas a la administración municipal desde 2022.

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“La Personería ha sido testigo de la gestión que han adelantado los ediles, peticionando la respuesta frente a la solución de la problemática”, señaló el funcionario.

El funcionario recordó que la última respuesta conocida por la Personería se produjo en febrero, cuando se informó que se elaboraría un proyecto para mejorar las instalaciones y buscar una solución al deterioro de las zonas húmedas.

Sin embargo, durante la reunión programada con la comunidad no hubo presencia de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga, entidad que tendría competencia en el desarrollo del proyecto.

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Según información entregada a los ediles, los funcionarios de la administración no asistieron porque debieron atender otro compromiso. Ante esta situación, el personero anunció que solicitará explicaciones formales.

“Vamos a requerir la información y a solicitar una respuesta de parte de infraestructura, que era la entidad competente, con copia al señor alcalde”, indicó Hernando Villamizar.

La Personería también pidió que se agilice el proyecto destinado a recuperar el Recrear La Joya y que la administración cumpla con las citaciones realizadas por la comunidad para abordar esta problemática.