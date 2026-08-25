VIDEO: Incendió acabó con todos los buses estacionados en el portal de Metrolínea en Girón

Un nuevo incendio que destruyó 7 buses ocurrió en una de las estaciones del sistema integrado de transportes de Bucaramanga, Metrolínea. Es la cuarta vez que ocurre una emergencia de tal naturaleza en el portal localizado sobre el anillo vial en Girón, cerca del barrio Rincón de Girón y de las bodegas de San Jorge.

Se presume que como en las otras tres deflagraciones habría manos criminales que encendieron el fuego, aunque es un hecho que no se confirma a plenitud dijo el sargento Carlos Portilla, supervisor de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca en diálogo con Caracol Radio.

De acuerdo con el sargento Portilla, la primera alerta sobre el fuego en el portal de Girón se dio pasadas las 8 de la noche de este lunes 25 de agosto. “Se reportó una columna de humo grande y espesa en el sector del anillo vial; de inmediato se envió una máquina para verificar la situación, confirmando que se trataba de un incendio.

Ante la magnitud de la emergencia, se despacharon cuatro máquinas desde las estaciones Central, Zona Franca y Girón que se encargaron del control del fuego.

Portilla precisó que, una vez controlada la emergencia, se realizó la búsqueda de posibles víctimas en el sector sin que se reportaran personas afectadas.

Con este nuevo episodio, ya son cuatro los incendios registrados en el Portal de Metrolínea durante 2026, una infraestructura que desde hace varios años permanece fuera de servicio y que ha sido señalada de manera reiterada por la comunidad como un foco de inseguridad, vandalismo y presencia masiva de personas en condición de calle.

Bomberos de Floridablanca no tiene el dato de cuán tos buses han terminado incinerados en los cuatro incendios de este año en el portal de Girón.